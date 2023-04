Ascoli, studenti a confronto con università e aziende: l’obiettivo è orientarsi nel futuro

Grande successo per l'evento promosso da Apply Community e dal Comune. Il sindaco Fioravanti: «Coinvolti in tutto oltre mille ragazzi»

ASCOLI – Un confronto tra coetanei per aiutarsi, reciprocamente, a scegliere la strada migliore da intraprendere per il proprio futuro. È quanto ha consentito l’iniziativa intitolata ‘Orientiamoci 2.0’, andata in scena tra ieri e oggi ad Ascoli, nella splendida cornice rappresentata dal polo culturale Sant’Agostino. L’appuntamento, organizzato dall’associazione giovanile ‘Apply Community’ in sinergia con l’amministrazione comunale, ha coinvolto circa trenta soggetti tra università italiane e diverse aziende del territorio.

L’intento

L’obiettivo, come detto, è favorire una scelta consapevole sul cammino da percorrere per gli studenti delle scuole superiori della città. Questi, infatti, terminati gli esami di maturità dovranno scegliere se proseguire gli studi, iscrivendosi all’università, oppure entrare nel mondo del lavoro. In tale occasione, di conseguenza, per i ragazzi è stato possibile confrontarsi direttamente con gli studenti iscritti alle varie università e anche con i loro coetanei che lavorano in alcune aziende, per capire quali opportunità potranno trovarsi di fronte una volta terminato il percorso delle scuole superiori. Una bella iniziativa, dunque, che sicuramente verrà riproposto anche nel corso dei prossimi anni e che è stata apprezzata dagli stessi ragazzi, i quali sono riusciti ad avere depliant informativi e anche alcune dimostrazioni in merito alle possibilità offerte dalle varie facoltà e aziende che hanno aderito al progetto.

Il sindaco

A salutare gli studenti oggi sono intervenuti anche il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore comunale alla pubblica istruzione Donatella Ferretti. «È bello vedere ragazzi e ragazze che aiutano loro coetanei a scegliere la miglior strada per il futuro, che sia in ambiente scolastico o nel mondo del lavoro – ha commentato Fioravanti -. Basta questo a far capire l’importanza, anche a livello sociale e comunitario, della rassegna ‘Orientiamoci 2.0’, l’appuntamento organizzato dall’associazione giovanile Apply Community, alla quale rivolgo i miei complimenti per come è riuscita a metter su l’evento. Ben 24 le università italiane presenti al polo Sant’Agostino, oltre ad aziende e realtà di Ascoli e del Piceno, per un coinvolgimento di oltre 1000 studenti del nostro territorio. Costruiamo relazioni, insieme – ha concluso il sindaco -, guardando il prossimo come risorsa e valore».