ASCOLI – Lo stadio Del Duca, ad Ascoli, è pronto a rifarsi il look. È stato presentato questa mattina, in Comune, il progetto preliminare per la ricostruzione della curva sud. Il settore più caldo della tifoseria bianconera sarà intitolato al presidentissimo Costantino Rozzi, che sarà omaggiato anche con una statua posizionata tra la nuova curva sud e la tribuna ovest. Dall’altro lato, tra la curva sud e la tribuna est, sarà invece realizzato un museo della storia dell’Ascoli Calcio, con tanti cimeli del club più glorioso delle Marche.

Le parole del sindaco Fioravanti

«La nostra volontà è quella di aprire lo stadio Del Duca a tutta la cittadinanza – ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti, intervenuto alla conferenza insieme all’assessore comunale allo sport Nico Stallone -. Ecco perché è previsto anche un anfiteatro di mille posti in cui si potranno svolgere convegni, eventi o iniziative extrasportive. Una postilla importante: oggi abbiamo approvato in giunta il progetto preliminare, ma siamo ancora in attesa di ricevere l’ufficialità del finanziamento con i fondi relativi al sisma. Nella massima trasparenza abbiamo però presentato alla cittadinanza quello che è il progetto preparato insieme all’architetto Alessio Marini, all’Arkteam Architetti e a Ugo Galanti. Continuiamo a lavorare per la nostra città».

La riqualificazione

Lo stadio Del Duca, ormai, necessitava di una riqualificazione già da parecchio tempo, avendo subito gravi danni a causa del terremoto del 2016. Ma già prima del sisma l’impianto era piuttosto vetusto e da parecchi anni si parlava dell’opportunità di renderlo più sicuro, più moderno e ovviamente al passo con i tempi.