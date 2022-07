Ascoli, spettacolo al Palio degli Arcieri: trionfano i ‘Robin Hood’ di Porta Tufilla

ASCOLI – Grande spettacolo, ieri sera al campo Squarcia, ad Ascoli, in occasione del Palio degli arcieri, che ha coinvolto i sestieri della Quintana. Al termine di uno spareggio con Porta Romana, a vincere è stato il sestiere di Porta Tufilla, per una differenza di sole due frecce. Per i rossoneri si tratta del nono trionfo, anche se l’astinenza durava ormai da otto anni. Grande performance quella degli arcieri di Campo Parignano, che praticamente non hanno commesso errori. Tanti applausi, meritati, per Mauro Ciarrocchi, Claudio Scoppa e Giuseppe Gabrielli (oltre alla riserva Daniele Marinucci). Gabrielli si è perfino tolto lo sfizio di un record storico, riuscendo a infilare nei rispettivi bersagli tutte e 18 le sue frecce.

La classifica

Secondo posto, quindi, per Porta Romana con gli arcieri Antonio Vagnoni, Elio Filipponi e Giuliano Scancella. Terza piazza per Porta Solestà con la buona gara disputata da Alessandra Nardinocchi, Andrea Senesi e Marco Santamaria. Quarta posizione per Porta Maggiore, i cui colori sono stati difesi da Giuseppe Cambiotti, Luigi Margio e Valter Di Pietrantonio. Qualche errore di troppo, invece, per i sestieri di Sant’Emidio e Piazzarola, fuori dai giochi quasi da subito. I rossoverdi Giuseppe Capponi, Marco Ambrosi e Piero Di Bernardino si sono piazzati al quinto posto, pur essendo campioni in carica. Ultima posizione per gli arcieri biancorossi Rocco Palumbi, Chiara Piccinini e Antonello Petitti.

La sfida individuale

Al termine della gara a squadre, si è svolta quella individuale tra i migliori otto arcieri della serata, per assegnare la ‘Brocca d’oro’. A vincere è stato il campionissimo Claudio Scoppa di Porta Tufilla, che in finale ha superato Giuliano Scancella conquistando addirittura la sua terza brocca in carriera. Applausi anche per gli altri ‘finalisti’ Andrea Senesi, Giuseppe Cambiotti, Luigi Margio, Rocco Palumbi, Elio Filipponi e Giuseppe Gabrielli. Questa la classifica finale del Palio degli Arcieri: Porta Tufilla e Porta Romana 47 punti, Porta Solestà 42 punti, Porta Maggiore 41 punti, Sant’Emidio 39 punti e Piazzarola 35 punti.