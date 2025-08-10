Ascoli, sospesi i cantieri lungo la Superstrada

ASCOLI – Verranno sospesi oggi (domenica 10 agosto) i cantieri lungo la superstrada Ascoli-mare. Un’interruzione necessaria e sollecitata dalle istituzioni. Visto che si entra nel periodo di Ferragosto e aumenteranno le auto in transito lungo il raccordo. Una polemica, quella relativa ai lavori in Superstrada, che tiene banco ormai da diverso tempo.

L’obiettivo

«I disagi ci sono stati, ma i lavori sono necessari per migliorare la funzionalità del raccordo – spiega il sindaco Marco Fioravanti -. Mi sono subito attivato, quando sono stato sollecitato, con l’Anas. Siamo arrivati ad una mediazione: entro il 10 agosto sospenderanno il cantiere per riprendere poi l’ultimo tratto, che non sarà lungo. In un mesetto dovrebbero completare il tutto, entro metà o al massimo la fine di settembre». Sull’argomento, nell’ultimo consiglio comunale della scorsa settimana, erano intervenuti anche alcuni consiglieri di maggioranza. La mozione era stata firmata da Emidio Premici, Giovanna Cameli e Piera Seghetti.