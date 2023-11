Ascoli, il sindaco Fioravanti ha concluso la maratona di New York: «Emozioni uniche»

ASCOLI – Una vera e propria impresa, quella compiuta ieri (domenica 5 novembre) dal sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti. Il primo cittadino, piceno, infatti, è riuscito a completare la maratona di New York, alla sua prima partecipazione alla gara podistica che richiama ogni anno decine di migliaia di runners da ogni parte del mondo. Fioravanti ha così realizzato un sogno, accompagnato dai suoi due amici, anche loro ascolani, Fabio Caponi e Antonio Giordani.

Il racconto

«Terminare la Maratona di New York è qualcosa di davvero indescrivibile – ha commentato il sindaco, prima di ripartire in aereo per far ritorno ad Ascoli -. Un’incredibile iniezione di adrenalina, fiducia ed energia, per ripartire con ancor più voglia di fare bene per la nostra fantastica città». La gara, va ricordato, si è articolata lungo un percorso di 42 chilometri. Per Fioravanti, quella di New York, è stata anche una rivalsa personale, visto che appena tre anni fa venne colto da un grave malore che mise a rischio perfino la sua vita. Ora, però, è tornato davvero alla grande alla sua pratica sportiva.