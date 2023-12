Ascoli, il sindaco chiama a raccolta gli ascolani che vivono o lavorano fuori città

Il 23 dicembre si svolgerà un incontro in pinacoteca per recepire delle nuove idee da sviluppare sul territorio

ASCOLI – Un messaggio per tutti gli ascolani che studiano o lavorano fuori città, fuori regione o all’estero. Ad inviarlo è stato il sindaco Marco Fioravanti, che per il 23 dicembre alle 10.30, nella sala della Vittoria della pinacoteca, ha chiamato a raccolta tutti coloro che si trovano altrove per ideare insieme dei nuovi progetti allo scopo di rilanciare la città. Una bella e originale iniziativa, dunque, quella promossa direttamente dal primo cittadino, che attraverso i suoi canali social invita tutti, ma proprio tutti, a prendere parte all’incontro.

Gli obiettivi

«Si tratta di una riunione importante che ha principalmente tre finalità – spiega il sindaco -. La prima è creare un network, quindi allestiremo un gruppo su Telegram per mettere dentro e condividere quelle idee che magari vengono viste in altre città per migliorare Ascoli e riportare anche sul nostro territorio le buone esperienze. Il secondo obiettivo è avere spunti da chi vive fuori sull’ambito lavorativo per aumentare e migliorare l’offerta lavorativa anche nel Piceno e far tornare, appunto, qualche ascolano. Il terzo scopo è quello della promozione turistica della città – conclude Marco Fioravanti -. Quindi, chi vive fuori può promuovere il territorio ascolano attraverso un progetto. Pertanto, realizzeremo un concorso di idee da dicembre fino a marzo. Poi, il progetto migliore di promozione del Piceno lo finanzieremo con un premio. Aspetto tutti all’incontro del 23 dicembre».