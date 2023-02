Ascoli si rifà il look con 150 interventi di riqualificazione

ASCOLI PICENO- Il comune di Ascoli Piceno ha adottato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025. In programma 150 interventi, 95 dei quali verranno realizzati nel 2023 per un importo pari ad oltre 230 milioni di euro. «Un piano opere pubbliche cospicuo e ambizioso, che andrà ulteriormente a migliorare e dare un nuovo volto alla nostra città», ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti.

Entrando più nel dettaglio. «I lavori spazieranno su più settori: da quelli infrastrutturali e di trasporto agli interventi su beni culturali, passando per le opere scolastiche, abitative, sociali, sportive, ambientali e per il tempo libero- ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli – Dai 2milioni e 750mila euro destinati alla manutenzione straordinaria e alla riqualificazione di strade e spazi urbani alla riqualificazione dell’area Shangai, passando per i tanti interventi previsti in tutte le frazioni cittadine, come la realizzazione di aree di parcheggio in località Poggio di Bretta, la realizzazione di un centro giochi e un parco pubblico a Venagrande, gli interventi stradali a Mozzano, la valorizzazione della necropoli longobarda a Castel Trosino, la riqualificazione di percorsi, spazi pubblici e del campo sportivo a Piagge e tanto altro ancora».

Il piano

Un programma ricco che vede all’ interno numerosi interventi di riqualificazione di alcuni beni storici della nostra città, come quelli che verranno realizzati alla Fortezza Pia attraverso la riqualificazione del lotto I e II, il restauro delle mura urbiche e della passeggiata archeologica.

A questi si aggiungono quelli che verranno messi in atto per rigenerare l’ area urbana dell’ex Caserma Vellei e riqualificare il capannone ex Suac.

Il programma prevede il potenziamento di alcuni servizi, come la realizzazione di un centro integrato “Villaggio diversamente” destinato ai diversamente abili, presso presso il villaggio del fanciulli e la realizzazione di un collegamento ciclabile tra via Tevere e Monticelli e del ponte sul fiume Tronto.

Altri finanziamenti

Buone notizie anche per le scuole, nel programma dei lavori pubblici sono compresi anche gli interventi di adeguamento sismico dei diversi istituti scolastici di Ascoli e altri che riguarderanno la sede dell’ Università di Camerino di Lungo Castellano.

Altri riguardano invece quelli previsti con i finanziamenti Pinqua ( Programma Nazionale della qualità dell’ abitare), come la realizzazione di un’area camper, di alcuni cicloparcheggi e di aree di sosta attrezzate.

Nel programma triennale dei lavori pubblici che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale, figurano anche la ricostruzione della Curva Sud dello stadio Del Duca, l’intervento di recupero della chiesa di Sant’Angelo Magno, duramente colpita dal sisma del 2016 e la riqualificazione multifunzionale di Piazza San Tommaso.