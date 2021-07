Ascoli, tutto pronto per la magica serata di “Moda sotto le stelle”

ASCOLI – La città di Ascoli è un fervore di iniziative piccole e grandi durante l’estate. E quest’anno dopo il blocco covid, la voglia di fare e creare sembra ancora più grande. Accanto alle mostre d’arte, agli eventi per il food e alle numerose gare sportive – in arrivo anche il Palio della Quintana nel weekend – sono in calendario anche manifestazioni locali dedicate alla produzioni artigianali di moda.

Lo scenario unico del Chiostro di San Francesco

Al Chiostro di San Franceso infatti, in uno scenario medievale unico per bellezza e fascino andrà in scenda la settima edizione della rassegna «Moda sotto le stelle». La organizza l’associazione «Cuore Azzurro», insieme ad alcuni sponsor privati e al Comune di Ascoli. Alcune delle migliori creazioni dei produttori, commercianti e degli artigiani della città e del territorio, saranno presentate al pubblico nella serata di sabato 24 luglio. La manifestazione è condotta da Cinzia Poli, insieme allo stilista Andrea Pizi.

Le consigliere comunali Trontini, Massi e Pantaloni

«Come da sette anni a questa parte , vogliamo far conoscere e valorizzare le attività e i prodotti dei negozi di abbigliamento della città – spiega Laura Trontini, consigliera comunale che con Francesca Pantaloni e Daniela Massi promuove l’evento. Anche lo scorso anno abbiamo avuto un notevole successo e speriamo di bissarlo quest’estate, con la collaborazione di tutti, residenti, commercianti e organizzatori. »

Premi Creatività e Stilisti emergenti

Durante la sfilata del 24 luglio, sarà consegnato il premio di «Stilista emergente» a Felicia Rodilossi, che per l’occasione presenterà cinque nuovi capi realizzati di recente. Novità importante di questa edizione anche l’istituzione del Premio Creatività in memoria di Aurora Stella, una ragazza molto giovane scomparsa in seguito ad una grave malattia. Nel 2021 il riconoscimento sarà assegnato a Diletta Pavoni.

Il Chiostro di san Francesco

In programma anche l’esibizione di alcune cantanti locali come Giulia Carosi, Camilla Palmisano e Sofia Tatoscevitz, mentre Sara Sestili farà un tributo a Michael Jackson e la scuola di danza Arabesque incanterà il pubblico con un suo spettacolo dedicato.