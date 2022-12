Ascoli, sedi temporanee scuole: entro domani le proposte dei privati all’Arengo

Domani termine ultimo per i privati che dovranno far pervenire le loro proposte per accogliere gli studenti delle scuole che subiranno interventi di miglioramento sismico

ASCOLI PICENO- I tecnici comunali ancora alla ricerca di sedi temporanee per le scuole di Ascoli Piceno. Entro domani, martedì 13 novembre, i privati che hanno mostrato il loro interesse e dato la disponibilità di alcuni locali dove ospitare gli studenti degli istituti cittadini, dovranno presentare le loro proposte all’Arengo. Scuole che subiranno interventi di miglioramento sismico.

Il punto sui lavori

Il cronoprogramma dei lavori prevede, oltre i lavori tutt’ora in corso nei due plessi di Monticelli e Sant’Agostino, il rifacimento di altre due scuole ascolane, la Malaspina e la primaria “E. Cagnucci”.

Per quanto riguarda i tempi, per gli studenti della Don Giussani sita nel quartiere di Monticelli, i lavori dovranno terminare a settembre, per cui sarà sicuramente pronta per l’inizio del nuovo anno scolastico. Per la scuola di Sant’Agostino invece, i tempi potranno essere più lunghi visto che i lavori sono iniziati da poco.

Nel frattempo, i tecnici comunali dovranno valutare tra le diverse proposte che entro domani arriveranno, la nuova location destinata agli studenti. I primi a doversi trasferire saranno quelli della scuola dell’infanzia e primaria della Malaspina, i cui lavori sono previsti per luglio.

Gli altri interventi

In occasione degli interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento sismico che saranno effettuati secondo apposito crono-programma, anche nei diversi istituti superiori della città, il Presidente della Provincia di Ascoli Piceno pochi giorni fa ha annunciato che realizzerà un nuovo plesso destinato ad ospitare gli studenti. L’investimento sarà pari a circa 2,5 milioni di euro

La struttura sarà ubicata in via della Repubblica in zona antistante l’Istituto Tecnico “Fermi”, un’area baricentrica per l’intero territorio e collocata in uno snodo importante per la viabilità dei mezzi pubblici e la mobilità dei studenti. L’edificio, che è stato oggetto di un attento studio progettuale, si svilupperà su due piani di circa 1500 mq complessivi e prevede la realizzazione di 10 aule per un totale di circa 250 studenti.