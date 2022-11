Ascoli, via libera al nuovo plesso scolastico in via della Repubblica

La Provincia di Ascoli realizzerà la "Cittadella della formazione superiore" che sorgerà in via della Repubblica e ospiterà 250 studenti

ASCOLI PICENO- In occasione degli interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento sismico che riguarderanno numerose scuole della città, la Provincia di Ascoli Piceno per far fronte alla conseguente necessità di garantire a tutti un regolare svolgimento delle lezioni, realizzerà un nuovo plesso destinato ad ospitare a rotazione docenti e studenti di vari istituti superiori.

L’intervento

Grazie ad un investimento di 2,5 milioni di euro verrà realizzata la cosiddetta “Cittadella della Formazione superiore” che nascerà in un’area appositamente scelta e individuata per essere raggiungibile con i mezzi pubblici e baricentrica per l’intero territorio.

La nuova struttura, necessaria in quanto non sono stati reperiti dei locali in affitto idonei per il regolare svolgimento delle attività didattiche, sorgerà in Via della Repubblica nelle vicinanze dell’Istituto “Fermi-Sacconi-Ceci”, sarà composta da due piani, per un totale di 1500 mq e da una decina di aule, spazio sufficiente per ospitare 250 studenti.

Come ha confermato il presidente della provincia, Sergio Loggi: «Si tratta di una scelta che consentirà notevoli risparmi sulle spese di affitto per i trasferimenti temporanei degli allievi in altri edifici e, una volta terminato il programma degli interventi, metterà a disposizione della nostra Provincia un ampliamento funzionale e ben realizzato da utilizzare per nuovi spazi didattici. La nuova struttura si colloca all’interno del campus scolastico nella zona di Pennile di Sotto, in via Marche nel quale sono già presenti altre scuole, come l’ Istituto Agrario Celso Ulpiani, il Mazzocchi e l’Istituto Fermi. Nella stessa zona nascerà anche il nuovo avveniristico Istituto Psico- Socio- Psicologico Trebbiani, che ospiterà 20 classi per 500 studenti. Si creerà così, una vera e propria cittadella della formazione superiore al servizio della comunità locale».

L’intervento, conforme allo strumento urbanistico vigente, sarà realizzato nel rispetto di tutte le normative sulle attività scolastiche da quelle antincendio, alla sismica fino ad ogni standard di sicurezza richiesto.