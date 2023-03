Ascoli, alla scoperta del Teatro Filarmonici grazie al Fai

ASCOLI – Dopo il grande successo del primo appuntamento al Ventidio Basso, questa volta ad aprirsi alla città è stato il Teatro dei Filarmonici con una giornata dedicata alle visite realizzate dal Gruppo FAI Giovani di Ascoli Piceno.

Domenica 12 marzo i numerosi volontari hanno condotto i visitatori alla scoperta della storia e dei segreti di uno dei teatri storici delle Marche tra i più belli d’Italia.

Ai Filarmonici hanno potuto ammirare, il loggione, la piccionaia, lo splendido foyer, fino ad arrivare sul palco. Proseguendo, sono potuti entrare nei camerini per un vero e proprio percorso dietro le quinte. Oltre alla visita, sono andate in scena alcune esibizioni delle classi di sassofono a cura della docente, Giusi di Biase (la mattina), e di clarinetto con il maestro Francesco Albertini (nel pomeriggio), dell’Istituto Musicale “Gaspare Spontini”di Ascoli Piceno.

I progetti dei Fai

Il Fai Giovani di Ascoli Piceno prosegue con le diverse attività grazie all’entusiasmo e all’energia. Il capogruppo Gino Petronio è supportato da giovani volontari che mettono a disposizione il loro impegno e la propria professionalità per portare avanti valori e obiettivi che da sempre il FAI intende raggiungere.

«Con il Filarmonici si chiude il programma invernale dedito alla valorizzazione dei Teatri cittadini – ha spiegato Gino Petronio -. Abbiamo voluto puntare i riflettori sui gioielli cittadini poiché pensiamo che il mondo del teatro debba essere valorizzato e, allo stesso tempo, apprezzato. Il teatro, in ogni città, è un luogo di cultura universale e bisogna evitare, con l’impegno di tutti, che venga messo da parte e dimenticato, specialmente in questa era digitale dove il palco è stato sostituito da un cellulare. Il nostro obiettivo è quello di rendere consapevoli tutti sul ruolo socio-culturale del teatro».

«Giornate come questa – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – rivestono un grande valore per la nostra città. Il fatto che tanti giovani e appassionati volontari si mettano a disposizione per far conoscere la storia e le bellezze di un luogo splendido come il Teatro dei Filarmonici rappresenta un segnale positivo, che deve spingerci a lavorare sempre più in questa direzione. La promozione, la conoscenza e l’amore per la città, infatti, sono i tre ingredienti di questa giornata del Gruppo FAI Giovani di Ascoli, in quanto il Teatro dei Filarmonici, tornato all’antico splendore dopo tanti anni, è un gioiellino della nostra città che va scoperto anche “dietro le quinte”».

«Nella presentazione della 30° edizione delle Giornate Fai di primavera, ho apprezzato il passo in cui si dice: “In cos’altro si incarna, del resto, l’identità di un popolo se non nella sua storia, nella cultura e nella tradizione?” E quale luogo può plasticamente rappresentare una ideale somma di questi valori se non il teatro?», ha affermato il presidente dell’Amat, Piero Celani.

Per questo abbiamo risposto positivamente, perché l’Amat aprisse le porte del teatro Filarmonici all’iniziativa dei Volontari del gruppo FAI Giovani di Ascoli Piceno. I visitatori hanno potuto ammirare questo delizioso luogo di cultura ed arte restituito alla piena fruizione della città nel maggio del 2018 dopo un attento e minuzioso recupero. Grazie ai giovani volontari del FAI si è potuta apprezzare la bellezza di questo luogo costruito tra il 1829 ed il 1831, con l’interno decorato dallo scultore Giorgio Paci con stucchi ornamentali, decorazioni a cassettoni e figure pittoriche. L’Amat non può che essere a fianco di queste pregevoli iniziative volte alla riscoperta del nostro straordinario patrimonio culturale, testimonianza non solo di storia ma anche di, come nel caso del teatro Filarmonici, di luogo di aggregazione e partecipazione civile. Grazie ragazzi, grazie FAI».

Il gruppo Giovani, insieme alla delegazione, sta lavorando per le prossime Giornate FAI di Primavera che avranno luogo in tutto il territorio piceno nel weekend del 25 e 26 marzo.