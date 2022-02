Grande prestazione per la squadra di Sottil, che fa seguito all'exploit di Benevento. Saric, Bidaoui e Botteghin i marcatori del match

ASCOLI – Dopo oltre tre mesi l’Ascoli si riprende il Del Duca e lo fa in maniera netta, inequivocabile. Secco 3-0 all’Alessandria, che cade dopo quattro risultati utili, per la festa dei 3.609 tifosi bianconeri. E il Picchio ora sale al sesto posto, in piena zona playoff.

La formazione

Cristaldi, che rimpiazza in panchina lo squalificato Sottil, conferma il 4-3-1-2, inserisce Baschirotto e Falasco sugli esterni, ripropone Saric a centrocampo e piazza Ricci, anziché Maistro, nel ruolo di trequartista. Capitan Dionisi parte ancora una volta dalla panchina. Nei piemontesi in campo quattro ex: Di Gennaro, Mustacchio, Fabbrini e Casarini.

Il primo tempo

Al pronti via subito Bidaoui, il cui rasoterra termina di poco a lato. Dopo ci prova Falasco, dalla distanza. L’Alessandria si fa vedere al 21′ con il colpo di testa di Di Gennaro: attento Leali. Di nuovo l’Ascoli: rimessa lunga di Falasco, Bidaoui si presenta da solo davanti a Pisseri, che però si salva. Al 29′ bianconeri avanti, con Saric bravo a sfruttare un’indecisione di Parodi e a scoccare un preciso interno destro. Per il centrocampista di origini bosniache terzo gol in campionato. Dopo la mezzora punizione di Fabbrini, spizzata di Di Gennaro: pericolo. Il primo tempo si chiude con uno spettacolare colpo di tacco di Saric neutralizzato da Pisseri.

La ripresa

Nella ripresa subito la punizione insidiosa di Casarini. Ma al 54′ l’Ascoli raddoppia con il destro rasoterra di Bidaoui: quinto centro e record di reti italiane per il belga. Dopo 7 minuti i bianconeri si mettono al sicuro: angolo di Falasco e incornata di Botteghin, alla seconda marcatura stagionale. Proprio in Piemonte, all’andata, il brasiliano si era sbloccato. Cristaldi può permettersi di fare cambi. E mentre la curva nord espone lo striscione “Sottil uno di noi”, Bidaoui segna ancora, ma l’arbitro annulla per fuorigioco dopo il check del Var. Nel finale Leali nega il gol della bandiera a Benedetti. Nel recupero Maistro sfiora il poker. Basta così. L’Ascoli centra la seconda vittoria consecutiva, l’11esima della stagione, quella che al Del Duca mancava dal 6 novembre, dal 2-1 al Vicenza. Mercoledì alle 18.30 per l’Ascoli la 25esima tappa del campionato, a Brescia.

Gli altri risultati

Questi i risultati delle altre partite della 24esima giornata di serie B: Vicenza-Spal 1-1, Monza-Pisa 1-2, Parma-Ternana 2-3, Reggina-Pordenone 2-0, Perugia-Cremonese (iniziata alle 16.15). Domani, alle 15.30, in campo Brescia-Frosinone, Cittadella-Benevento, Como-Cosenza e Lecce-Crotone.