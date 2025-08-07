Ascoli, scatta la crociata contro chi non paga le tasse

ASCOLI – Il Comune di Ascoli annuncia un giro di vite in merito al pagamento delle tasse. Ciò in quanto ci sarebbero parecchi furbetti che l’hanno spesso fatta franca. Nel corso delle prossime settimane, quindi, scatteranno dei controlli. Lo scopo è convincere chi non paga le tariffe, ovviamente, a farlo. A promuovere l’iniziativa è l’assessore Francesca Pantaloni. L’intento è rispettare quei cittadini che invece ottemperano al loro dovere.

L’obiettivo

«In realtà non vogliamo punire, bensì far capire alle persone che tutti devono pagare – spiega l’assessore-. I cittadini, però, devono essere assistiti nell’adempimento di questo dovere. Da settembre riporteremo internamente all’amministrazione comunale l’attività di riscossione delle entrate. Vogliamo creare con i cittadini uno spirito di collaborazione. L’obiettivo è convincerli a pagare, ma tenendo anche conto delle situazioni di difficoltà e prevedendo, laddove possibile, un dilazionamento delle somme».