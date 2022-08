Calcio serie B, l’Ascoli sbanca Palermo e vola in testa alla classifica: super Gondo trascina i bianconeri

ASCOLI – Autentica impresa dell’Ascoli, che sbanca Palermo grazie alla prima tripletta in carriera di Gondo e balza momentaneamente in testa alla classifica, a quota 7. Rosanero fermati in casa dopo 31 partite utili. Davvero un’ottima prestazione, quella fornita dai bianconeri, che continuano nel loro periodo positivo e fanno sognare i propri tifosi.

La partita

Al Barbera, davanti a oltre 22mila spettatori (176 quelli arrivati in Sicilia dalle Marche), la squadra di Bucchi passa al 28′ con Gondo che deposita in rete a porta vuota dopo un intervento goffo di Pigliacelli su cross teso di Donati svirgolato da Nedelcearu. Dopo 8 minuti il Palermo pareggia con Brunori che capitalizza in tuffo, di testa, un cross di Valente. Al 50′ gol capolavoro dell’Ascoli: assist al bacio di Caligara per Gondo, tocco sotto e 1-2. A inizio ripresa, dopo 7 minuti, ancora Gondo che approfitta di un’altra dormita della difesa rosanero, si lancia a campo aperto dopo un buco di Lancini e firma il 3-1 con un diagonale mancino. Quarto gol in campionato in tre partite per l’attaccante ivoriano. Al 63′ il Palermo la riapre: sull’angolo di Valente, colpo vincente di Segre. 2-3. In pieno recupero i padroni di casa restano di casa per il secondo cartellino giallo rimediato da Valente dopo un fallo su Falasco. E la notte al Barbera per l’Ascoli è dolcissima.

I commenti

Questo il commento del mister bianconero Cristian Bucchi al termine del match: «Abbiamo cercato di non concedere ripartenze al Palermo, abbiamo creato moltissime palle gol e meritato indubbiamente la vittoria, peccato per gli errori commessi in occasioni dei due gol avversari. Queste sono le partite da giocare e da cercare di vincere e dominare di fronte a un grandissimo pubblico e ai nostri numerosi tifosi, che hanno fatto un viaggio lunghissimo e ringraziamo per questo. Era giusto giocarla così, senza rimpianti». Cedric Gondo, autore della tripletta che ha consentito all’Ascoli di superare in trasferta il Palermo per 3-2, ha invece dichiarato: «Sono molto contento, non mi aspettavo un inizio stagione così bello per me, sono qui da poco, il gruppo mi sta aiutando molto, sto cercando di ripagare la fiducia che mi viene data».

Risultati e classifica

Ieri, oltre a Palermo-Ascoli, si sono giocate altre due partite: Modena-Ternana 4-1 e Spal-Cagliari 1-0. Oggi alle 20.45 in campo: Pisa-Genoa, Cittadella-Venezia, Benevento-Frosinone, Parma-Cosenza, Perugia-Bari e Reggina-Sudtirol. Domani alle 20.45 il posticipo Como-Brescia. Questa la classifica aggiornata dopo i match di ieri che hanno aperto la terza giornata del campionato di serie B: Ascoli 7; Frosinone, Cosenza 6; Palermo, Genoa, Cagliari, Spal 4; Modena, Reggina, Cittadella, Venezia, Brescia, Ternana 3; Como, Bari, Parma 2; Pisa, Benevento, Perugia 1; Sudtirol 0.