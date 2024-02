Ascoli, a Sanremo il sindaco consegna la cittadinanza onoraria a Russell Crowe

ASCOLI – Un incontro che spazza via ogni dubbio e pure le polemiche che hanno caratterizzato le ultime settimane: l’attore neozelandese Russell Crowe ha origini ascolane. Ieri (giovedì 8 dicembre), quest’ultimo è stato ospite al Festival di Sanremo e dal palco ha ribadito di essere originario di Ascoli. Ad applaudirlo, dalla galleria del teatro Ariston, il sindaco piceno Marco Fioravanti, che nel corso del pomeriggio aveva incontrato personalmente l’attore per consegnargli la targa attestante il conferimento della cittadinanza onoraria.

L’incontro

L’artista ha espresso un sincero apprezzamento per gli omaggi ricevuti e ha mostrato grande interesse per la targa offerta dal sindaco che raffigura le peculiarità della città. Fioravanti, poi, con foto e video di opere artistiche e architettoniche, delle bellezze naturali del territorio e della Quintana, ha coinvolto l’attore in un dialogo durato più di un’ora. Tra i doni offerti c’è anche quello dell’Hotel Guiderocchi che metterà a disposizione dell’attore una stanza per ogni visita che desidererà fare nella nostra città. Non è mancata poi la consegna della maglia dell’Ascoli Calcio, spunto, anche in questo caso, per un aneddoto dell’attore che ha ricordato il suo passato da attaccante. Crowe ha anche ricevuto i prodotti tipici delle Marche, tra i quali non sono mancate le rinomate olive ascolane. Il sindaco di Ascoli ha espresso la sua gratitudine per il sostegno e l’entusiasmo di Russell Crowe nel promuovere la città, che è pronta ad accoglierlo l’11 luglio 2024, per il live assieme alla sua band, nella splendida cornice di piazza del Popolo.