ASCOLI – Pronostici rispettati, ad Ascoli, per quanto riguarda le elezioni politiche. Quasi un cittadino su due, infatti, ha votato per il centrodestra. Almeno tenendo in considerazione i dati relativi al territorio comunale. Per quanto riguarda il Senato, la coalizione di centrodestra ha infatti ottenuto il 48,17% delle preferenze. Fratelli d’Italia ha ottenuto il 35,69%, la Lega il 6,65%, Forza Italia il 5,94% e ‘Noi Moderati’ lo 0,58%. I dati relativi alla Camera, poi, confermano il trend, con il centrodestra che ha ottenuto il 46,86% dei voti: Fratelli d’Italia ha ottenuto il 31,99%, Forza Italia il 7,53%, la Lega il 7,26% e ‘Noi Moderati’ lo 0,57%.

Gli altri partiti

Riguardo agli altri partiti, sempre per quanto riguarda il Comune di Ascoli, per il Senato il centrosinistra ha ottenuto il 21,94%. Il Pd ha preso il 16,81% delle preferenze, ‘Verdi e Sinistra’ il 2,52%, +Europa il 2,12% e ‘Impegno Civico’ lo 0,45%. Il Movimento Cinque Stelle ha ottenuto il 16,54%, mentre il Terzo Polo si è fermato al 6,81%. Italexit ha ottenuto soltanto il 2,21%, con Italia Sovrana all’1,35%. Per quanto concerne la Camera, invece, il centrosinistra ha ottenuto il 23,08%: il Pd ha conquistato il 17,96% delle preferenze, ‘Verdi e Sinistra’ il 2,59%, +Europa il 2,05%, ‘Impegno Civico’ lo 0,46%. Il Movimento Cinque Stelle ha ottenuto il 16,34%, il Terzo Polo il 7,13%, Italexit il 2,25% e Italia Sovrana l’1,38%.

In riviera

Interessanti, poi, i dati che riguardano l’altro grande Comune della provincia, ovvero San Benedetto del Tronto. Per quanto riguarda il Senato, in riviera il centrodestra ha ottenuto il 43,53%: Fratelli d’Italia ha raggiunto il 29,42%, Forza Italia il 7,34%, la Lega il 6,05% e Noi Moderati l’1,27%. Il centrosinistra, invece, ha ottenuto il 23,21%: il Pd non è andato oltre il 17,14%, ‘Verdi e Sinistra’ hanno ottenuto il 3,32%, +Europa il 2,41% e ‘Impegno Civico’ lo 0,34%. Il Movimento Cinque Stelle ha ottenuto il 17,32% mentre il Terzo Polo non è andato oltre l’8,79%. Nelle elezioni relative alla Camera, invece, il centrodestra a San Benedetto ha ottenuto il 43,07%: Fratelli d’Italia ha conquistato il 28,84% delle preferenze, Forza Italia il 7,71%, la Lega il 6,14% e Noi Moderati lo 0,93%. Il centrosinistra ha ottenuto il 23,64%: il Pd ha conquistato il 17,78% delle preferenze, ‘Verdi e Sinistra’ il 3,30%, +Europa il 2,19%, Impegno Civico lo 0,35%. Il Movimento Cinque Stelle ha ottenuto il 17,33%, mentre il Terzo Polo l’8,16%.