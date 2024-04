Ascoli, riqualificazione per la necropoli di Castel Trosino

ASCOLI – Il Comune di Ascoli è al lavoro per valorizzare la storica necropoli che si trova nel borgo di Castel Trosino. Aumentare il grado di fruibilità, riprogettare il sistema-parco, integrare attività ludico-creative e realizzare un’area più suggestiva per turisti e visitatori: questo l’obiettivo che intende raggiungere il sindaco Marco Fioravanti, in sinergia ovviamente con l’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli. L’area, tra l’altro, potrà diventare anche una meta turistica da includere nelle tappe previste per i visitatori nel Piceno.

I lavori

«Restituiamo lustro a un angolo suggestivo e ricco di storia nel nostro fantastico borgo medievale – spiega il sindaco -. Diversi gli interventi che verranno realizzati. A cominciare, ad esempio, dalla rifunzionalizzazione delle strutture esistenti, l’inserimento di percorsi pedonali per la visita del parco e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Poi ci sarà il restauro del complesso di statue in resina presenti, nonché la realizzazione di tre nuove tabelle illustrative ed esplicative. Previsto, nel progetto complessivo, anche il restauro della tomba pedata e dei resti della cappella di Santo Stefano, ma anche la realizzazione di un’area destinata ad ospitare piccoli eventi culturali e spettacoli outdoor. Verrà anche allestita una nuova illuminazione, volta al risparmio energetico e alla valorizzazione dell’area nelle ore crepuscolari e notturne. Infine – conclude Fioravanti -, è previsto anche l’inserimento di un sistema integrato per la videosorveglianza per arginare i fenomeni di degrado e gli atti vandalici».