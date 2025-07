Ascoli, riqualificazione per la Fortezza Pia

Proprio in questi giorni sono partiti i lavori per la realizzazione di una passeggiata archeologica da Porta Gemina

ASCOLI – Entra nel vivo la riqualificazione della Fortezza Pia. E’ uno dei luoghi più suggestivi di Ascoli, sempre ammirata dai turisti ma che da diverso tempo versava in condizioni di degrado. Il Comune, da un paio d’anni, ha attuato un intervento di restyling. Ciò per far sì che l’antica struttura possa tornare ad essere un fiore all’occhiello per la città delle cento torri. Tanto è stato già fatto, a tal proposito, ma tanto altro c’è ancora da fare. Proprio in questi giorni, non a caso, sono partiti i lavori per la realizzazione di una passeggiata archeologica.

L’intervento

Questa condurrà da Porta Gemina fino alla Fortezza. La prima tranche di intervento è stata già avviata, mentre per la seconda è stata pubblicata la gara. «L’obiettivo – spiega l’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli – è consentire ai visitatori di raggiungere questo luogo meraviglioso in maniera più agevole. Alla realizzazione di questo percorso, poi, si aggiungeranno altri lavori, tanto che abbiamo già consegnato il cantiere per la riqualificazione complessiva della struttura. Ciò grazie a un finanziamento per oltre cinque milioni di euro legato all’8×1000. Verranno recuperate le storiche mura della fortezza, che di conseguenza tornerà al suo antico splendore».