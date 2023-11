Ascoli, riqualificato il poligono di tiro: struttura dedicata a Fabio Comini

ASCOLI – Il poligono di tiro di Ascoli ha un nuovo stand di tiro sui 50 e 100 metri. Sono stati presentati i lavori che nell’arco di una decina d’anni l’amministrazione comunale ha effettuato per adeguare la struttura per poterla mettere a disposizione anche del Reggimento Piceno. E a suggellare ancora una volta del forte legame tra la città e la caserma Clementi alla manifestazione ha partecipato il colonnello Marcello Di Mauro, comandante del Reggimento Piceno insieme ad una rappresentanza di militari.

La cerimonia

C’era anche il senatore Guido Castelli, commissario straordinario per la ricostruzione, che era sindaco di Ascoli, una decina d’anni fa, quando si decise di adeguare il poligono, e garantire una linea di tiro ai soldati della Clementi e scongiurare, in tempi di razionalizzazione delle caserme, che quella di Ascoli subisse la scure dei tagli. Al taglio del nastro, ovviamente, ha preso parte il sindaco Marco Fioravanti.



«Una cerimonia toccante – commenta il primo cittadino -, nel corso della quale abbiamo illustrato gli importanti lavori di ampliamento e adeguamento di una struttura fondamentale per i volontari del 235esimo Reggimento Piceno e per tutta la nostra città». La nuova linea di tiro è stata intitolata alla memoria del caporal maggiore del 4° Reggimento Alpini Paracadutisti Fabio Comini, il ventiseienne ascolano morto nel maggio del 2015 nel corso di una esercitazione. Per l’occasione, erano presenti il comandante dei “Ranger” di Verona, il colonnello Igor Panebianco insieme con i commilitoni di Fabio che hanno deposto la corona d’alloro in sua memoria. Presenti anche i familiari del caporal maggiore che hanno assistito alla cerimonia di intitolazione.