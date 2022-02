ASCOLI – La Serie B torna in campo, nel weekend, con la 22esima giornata di campionato. Un programma, quello che andrà in scena nei prossimi due giorni, caratterizzato da tanti match interessanti, a cominciare da quello tra l’Ascoli e il Como, previsto per domenica alle 15.30 allo stadio ‘Del Duca’.

Bianconeri in cerca di rilancio

I bianconeri, dopo la sconfitta rimediata sabato scorso contro il Perugia, sempre in casa, sono chiamati a reagire, per confermarsi in zona playoff e per fare in modo di non perdere contatto con la parte medio-alta della classifica. Mister Sottil, probabilmente, dovrà ancora fare i conti con l’emergenza, visto che non sarà ancora disponibile l’attaccante e capitano Federico Dionisi. Quest’ultimo, però, è stato sempre vicino alla squadra in queste settimane nelle quali sta cercando di superare un infortunio muscolare ed è proprio lui a suonare la carica.

Le parole del capitano

≪Dopo la sconfitta di sabato, i ragazzi erano dispiaciuti – spiega il capitano -. Siamo una squadra e quindi siamo tutti responsabili al di là di chi scende in campo. Ci siamo detti di ricaricare le pile, prendere questa energia e trasformarla contro il Como. Sarà una partita difficile, contro un avversario che sta facendo molto bene, ci stiamo preparando al meglio. Conterà moltissimo l’approccio alla partita, ma non sono preoccupato di questo. Una dote che ci ha contraddistinto finora è proprio quella di reagire alle difficoltà e lo faremo anche domenica – conclude Dionisi -. Siamo super concentrati, sappiamo bene che sarà una partita difficile e dura e ci stiamo preparando per questo≫.

Il programma della giornata

Per quanto riguarda le altre sfide di giornata, si comincerà domani alle 14 con cinque match: Cittadella-Cremonese, Vicenza-Cosenza, Monza-Spal, Parma-Pordenone e Pisa-Ternana. Alle 16.15, invece, in campo due sfide interessanti: Reggina-Crotone e Perugia-Frosinone. Domenica, infine, le altre tre partite, tutte alle 15.30: oltre ad Ascoli-Como si giocheranno Lecce-Benevento e Brescia-Alessandria.

La classifica

Questa, intanto, la classifica di serie B alla vigilia della 22esima giornata di campionato: Lecce 41; Pisa 40; Brescia 39; Cremonese 38; Frosinone 37; Benevento 35; Cittadella, Ascoli 32; Perugia 31; Como, Ternana 27; Parma 25; Spal 24; Reggina 23; Alessandria 21; Cosenza 18; Crotone 14; Pordenone 13; Vicenza 11.