Ascoli ricorda Aurora Stella, la mamma: “Così esorcizzo il dolore”

ASCOLI – Una giornata per tenere vivo il ricordo di Aurora Stella. Ascoli ha ricordato la giovane ascolana scomparsa nel 2016 all’età di 18 anni a causa di un improvviso problema di salute che non le lasciò scampo. E lo ha fatto con una bella iniziativa, dal titolo ‘Neanche con un dito’, che questa mattina (lunedì 26 febbraio) ha coinvolto i ragazzi e che ha avuto un duplice obiettivo: da un lato rivolgere un pensiero ad Aurora, tra l’altro proprio nel giorno in cui avrebbe festeggiato il suo compleanno, dall’altro sensibilizzare le nuove generazioni sulla tematica della violenza di genere.

Il ricordo

Al cinema Odeon, infatti, è stato proiettato il film “C’è ancora domani”, di Paola Cortellesi. Emozionati Daniela Massi, mamma di Aurora, e il sindaco Marco Fioravanti nel ricordare la ragazza. «Inizialmente organizzavo degli eventi nella data della sua dipartita, ma poi ho cambiato e deciso di ricordarla nel giorno del suo compleanno – spiega Daniela Massi -. Ringrazio tutti coloro che mi aiutano a promuovere queste iniziative, perché mi danno una mano a esorcizzare il dolore che provo ancora per la tragica morte di mia figlia». «Abbiamo vissuto una giornata importante – prosegue il sindaco -, per ricordare la bella anima di Aurora e dare l’esempio ai più giovani di vivere appieno la vita, sempre con responsabilità e con gioia. In questi casi dobbiamo capire che non ha senso lamentarci per le piccole cose, senza renderci conto della bellezza della vita e delle piccole cose». Ospite d’onore della giornata è stata la psicologa forense e criminologa investigativa Roberta Bruzzone, che ha dato il suo consiglio in merito a come fare per sensibilizzare i ragazzi contro la violenza. L’appuntamento è stato organizzato dai familiari di Aurora Stella, dai suoi amici e dall’amministrazione comunale, in collaborazione con il dirigente scolastico Ado Evangelisti dell’istituto Fermi-Sacconi-Ceci.