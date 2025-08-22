Ascoli, reddito di inclusione per quasi 500 famiglie

Questo è stato introdotto dall’Ambito sociale e territoriale, di cui il Comune di Ascoli è capofila, esattamente un anno e mezzo fa

ASCOLI – Una misura di sostegno economico che integra il reddito degli utenti fragili. Il tutto, combinando questo supporto con percorsi personalizzati di inclusione sociale, formazione professionale e politica attiva del lavoro. Si tratta del reddito di inclusione. Questo è stato introdotto dall’Ambito sociale e territoriale di cui il Comune di Ascoli è capofila, esattamente un anno e mezzo fa, dal primo gennaio del 2024.

L’obiettivo

Finalizzata a sostituire il precedente reddito di cittadinanza, tale misura punta a contrastare la povertà, la fragilità e l’esclusione sociale, favorendo anche l’inserimento nel sistema produttivo. Al momento sono ben 491 i nuclei familiari del territorio che beneficiano del reddito di inclusione. «L’assegno è destinato a quei nuclei con almeno un componente che si trovino in determinate condizioni – spiega l’assessore ai servizi sociali e vicesindaco Massimiliano Brugni -. E’ il caso delle persone con disabilità, degli over 60 o delle persone in situazioni di svantaggio e inserite in programmi di cura e assistenza sociosanitari territoriali. La misura è concessa per un massimo di 18 mesi, rinnovabili con periodi ulteriori di 12 mesi».