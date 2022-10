Ascoli, raffica di controlli effettuati dai carabinieri: due persone arrestate e altre due denunciate

ASCOLI – Fine settimana di controlli per i carabinieri del comando provinciale di Ascoli Piceno. Su tutte le arterie stradali, sia cittadine che periferiche, sono stati predisposti posti di controllo alla circolazione stradale ed inoltre, a seguito di specifiche segnalazioni di interesse operativo, sono stati attuati anche dei posti di blocco.

Controlli antidroga

Nel complesso, il dispositivo di servizio ha visto impegnati 24 militari con 12 veicoli che hanno controllato 184 autovetture, identificato 227 persone, elevate numerose contravvenzioni al codice della strada, due le patenti ritirate ed altrettanti veicoli sequestrati. Nello specifico, i militari della compagnia dei carabinieri di Ascoli Piceno, impegnata con l’intervento delle stazioni dipendenti, nel corso del servizio a largo raggio svolto in orario serale e notturno, hanno denunciato in stato di libertà, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, un 40enne di Sant’Egidio alla Vibrata (provincia di Teramo) beccato a Folignano alla guida della propria auto con indosso alcune dosi di cocaina e marijuana, sequestrando successivamente ulteriori 10 grammi di analoghe sostanze che l’uomo deteneva presso la propria dimora. A Colli del Tronto, invece, i carabinieri delle stazioni di Villa Sant’Antonio e di Arquata del Tronto hanno fermato un 48enne del posto che si aggirava nel parco cittadino con alcuni grammi di hashish in tasca e che, pertanto, è stato segnalato alla competente autorità amministrativa quale assuntore di droga.

Gli arresti

A San Benedetto del Tronto, invece, i carabinieri della locale compagnia, in due distinti interventi, hanno arrestato un 51enne del luogo per danneggiamento aggravato, lesioni personali e porto abusivo di arma da taglio, che poco prima, per futili motivi, aveva minacciato con un coltello un commerciante danneggiandogli la vetrina del negozio.

Arrestato anche un 24enne, sempre di San Benedetto, il quale è stato sorpreso in evidente stato di alterazione psicofisica per abuso di alcol, opponendo resistenza agli agenti all’atto del controllo. Entrambi sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Sempre a San Benedetto del Tronto, i militari del nucleo operativo e radiomobile, lungo la strada Salaria, hanno proceduto al controllo di un veicolo condotto da un 23enne di Spinetoli il quale, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un panetto di circa 80 grammi di hashish che nascondeva nell’auto ed è stato quindi denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.