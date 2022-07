Al via la nuova stagione dell’Ascoli, in trenta al raduno . Pulcinelli: «Mi aspetto 5mila abbonati»

ASCOLI – E’ partita ufficialmente la stagione sportiva 2022/2023 dell’Ascoli Calcio pronto ad affrontare il suo ventiseiesimo campionato di serie B. La squadra si è ritrovata questa mattina 4 luglio alla Corte del Sole: trenta i bianconeri convocati ai quali si è aggiunto anche il primo colpo di mercato in entrata, il terzino sinistro classe 2001 Simone Giordano che arriva in prestito dalla Sampdoria. Assente, invece, l’allenatore Cristian Bucchi per aver avuto un contatto con una persona positiva al covid. Da giovedì prossimo inizierà la preparazione al Picchio Village con doppie sedute giornaliere. Da domenica 10, poi, i bianconeri si trasferiranno nel ritiro di Cascia fino al 24 luglio. A fare il punto della situazione, ripercorrendo le emozioni dell’anno scorso, è stato il patron Massimo Pulcinelli. «Mi piacerebbe tornare a rivivere quelle emozioni che abbiamo vissuto nella scorsa stagione – ha commentato Pulcinelli -. Mi aspetto almeno cinquemila abbonati, perché il pubblico può fare la differenza».

Gli abbonamenti

Per l’occasione è stata presentata anche la campagna abbonamenti. L’Ascoli Calcio ha tenuto in grande considerazione le esigenze delle famiglie, introducendo, affianco alle preesistenti tariffe “Under 14” e “Under 18”, anche quelle “Donna” e “Over 70”. La fase 1 di vendita degli abbonamenti prenderà il via dalle 10 di mercoledì 6 luglio e sarà riservata ai possessori dei token e i sottoscrittori del pack 6 gare della stagione scorsa. La Fase 2, vale a dire la vendita libera, aperta a tutti, inizierà alle ore 10 del 13 luglio. Tra le altre novità c’è stata anche la promozione di Domenico Verdone, responsabile marketing, a direttore generale. Presentate anche le nuove divise che verranno indossate dai calciatori bianconeri nel corso del campionato. Capitolo mercato: Pulcinelli ha annunciato l’arrivo dell’attaccante Ciciretti, rivelando di aver notato l’atteggiamento giusto in tutti i calciatori.