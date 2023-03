Ascoli ospiterà il Raduno Nazionale dei Bersaglieri

ASCOLI PICENO- È ufficiale. Il 71° Raduno Nazionale dei Bersaglieri verrà svolto ad Ascoli a maggio 2024.

Sarà la Città delle Cento Torri ad ospitare questo importante evento che porterà in città migliaia di “piume nere” e fanfare, con un grande ritorno di immagine per Ascoli , dal punto di vista turistico ed economico: saranno infatti presenti tutte le sezioni provinciali, che come da tradizione si ritroveranno per un’unica, grande, festa nazionale.

La decisione

Il Presidente nazionale Gen. Ottavio Renzi ha comunicato la delibera di assegnazione del 71° Raduno Nazionale 2024 al Sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, approvata durante l’ ultima seduta della giunta comunale.

Vent’anni dopo la storica partecipazione del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi al 51° Raduno Nazionale nel 2004, sarà ancora la “Città delle cento torri” ad ospitare l’adunata dei Fanti Piumati.

È la terza volta che la splendida città marchigiana accoglie i Bersaglieri per il proprio raduno, la prima volta fu per il 39° a maggio del 1991, memorabile è rimasta l’edizione 2004, ancor più significativo si presenta il prossimo appuntamento, dopo quello in corso di allestimento per quest’anno a La Spezia.

A presiedere il comitato organizzatore del Raduno sarà il segretario comunale Vincenzo Pecoraro. In seguito saranno nominati anche i membri che andranno a comporre il Comitato.

Il primo passo per arrivare all’assegnazione era stato fatto nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale, che su proposta dei Bersaglieri di Ascoli aveva inviato una lettera di intenti all’Associazione nazionale bersaglieri per proporre la propria candidatura a ospitare l’edizione 2024 del raduno. A seguire è arrivata l’assegnazione a firma del presidente nazionale.

Ora si metterà in moto la macchina organizzativa, visto che dovranno essere messi a disposizione dell’Associazione nazionale bersaglieri, sale comunali, piazze, spazi pubblici oltre all’attrezzatura per gli allestimenti e tutto ciò che di volta in volta sarà necessario.

«Questa rinnovata collaborazione per l’evento principale dei Bersaglieri è l’ennesima conferma del profondo legame dell’antica città picena con il Corpo fondato da Alessandro Lamarmora e in generale con l’Esercito Italiano di cui ospita da lungo tempo, presso la caserma Clementi, il Reggimento Addestramento Volontari» afferma l’ associazione nazionale dei Bersaglieri di Ascoli.