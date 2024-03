Ascoli, aumenta la raccolta differenziata: in arrivo nuovi investimenti

ASCOLI – Ascoli si appresta a diventare una città sempre più ‘green’. Nel corso degli ultimi cinque anni, infatti, è aumentata la percentuale relativa alla raccolta differenziata in città. Dal 66 per cento del 2019, infatti, si è passati al 69 per cento: dunque, il conteggio è semplice e mostra un incremento pari al 3 per cento. Un dato, questo, che trasmette un concreto messaggio di rispetto dell’ambiente da parte di tutta la comunità ascolana. La notizia è stata accolta con estrema soddisfazione da parte del sindaco delle cento torri, Marco Fioravanti.

Gli step

«Sono circa 80 i dipendenti di ‘Ascoli Servizi Comunali’ ed ‘Ecoinnova’ che quotidianamente sono a lavoro per la nostra città – spiega Fioravanti -. Il loro servizio garantisce tutte le attività organizzative e operative mirate a effettuare la pulizia del territorio e di oltre 260.000 metri quadrati di verde, con una gestione flessibile tale da rispondere, con operatori e attrezzature, alle diverse esigenze stagionali. L’amministrazione comunale distribuisce ogni anno, gratuitamente, i kit per la raccolta differenziata a circa 20mila utenze cittadine. Tra i futuri interventi previsti grazie ai fondi del Pnrr – prosegue il sindaco – figura, ad esempio, l’installazione dei cassetti condominiali con le calotte per la misurazione dei rifiuti indifferenziati. Ma anche un piano di raccolta per le isole ecologiche informatizzate. Inoltre, ci saranno programmi per la geolocalizzazione dei cassonetti, la realizzazione di centri del riuso, l’installazione di mastelli per la tariffazione puntuale e la collocazione in città di cassonetti stradali intelligenti per l’ottimizzazione della raccolta dell’umido».