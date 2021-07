Ascoli si rituffa nel clima della Quintana: grande festa per il ritorno del Palio

ASCOLI PICENO – Ascoli si è rituffata nel clima festoso della Quintana. La Giostra cavalleresca e il corteo storico in abiti rinascimentali, sospesi lo scorso anno, sono tornati oggi 10 luglio a riempire di colori, rulli di tamburi, squilli di trombe, nitriti di cavalli, coreografie di sbandieratori il centro storico cittadino.

Corteo storico di 500 figuranti

Migliaia di persone a seguire la manifestazione che – come è tradizione dagli anni Cinquanta- segna il momento più partecipato e vissuto dell’estate. Per l’edizione notturna di luglio, a causa delle norme sanitarie, corteo ridotto a 500 figuranti: ma non per questo meno ricco e apprezzato da residenti e turisti.

carabinieri in alta uniforme

Con dame, damigelle, paggi, arcieri dei sei Sestieri in gara che accompagnano il proprio cavaliere alla sfida al Moro presso il Campo da giochi dello Squarcia. Molto gradite anche le novità presenti nel corteo, a cominciare dai quattro carabinieri a cavallo in alta uniforme che hanno catturato l’attenzione e la curiosità del pubblico – e centinaia di scatti fotografici- oltre a due agenti della Polizia di Stato.

Con loro ha suscitato sorpresa e scalpore anche il cavaliere in completa armatura medievale, che al passaggio nelle rue del centro è sembrato molto teso. Misure di distanziamento dei figuranti rispettate ma che non sono sembrate molto rigide.

La possibilità di tenere la Quintana del 2021 è restata incerta fino a poche settimane fa. E forse per questo la lunga tensione accumulata negli scorsi mesi e l’attesa per l’evento hanno reso ancora più emozionante il Palio, una volta arrivato il via libera alla manifestazione. La straordinaria bellezza del centro storico di Ascoli, che incanta ogni turista che arriva in città per la prima volta, ha fatto il resto. In tarda serata la sfida al Campo dei giochi, che potrà ospitare al massimo 980 persone.