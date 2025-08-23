Ascoli, quattro persone intossicate dai funghi

Tempestivamente sono state assistite dal Pronto soccorso dell’ospedale ‘Mazzoni’ di Ascoli. Avevano vomito e dissenteria

ASCOLI – Quattro persone sono state vittime di un’importante intossicazione da funghi, nel Piceno. Tempestivamente sono state assistite dal Pronto soccorso dell’ospedale ‘Mazzoni’ di Ascoli. I pazienti si sono presentati con vomito e dissenteria. Ciò dopo aver consumato funghi raccolti da uno di loro, sia crudi sia cotti, durante un pranzo privato.

L’operazione

Grazie alla coordinazione dei medici, sono stati immediatamente sottoposti a terapie salvavita. Tra queste, l’infusione endovenosa di acetilcisteina. Ma anche la somministrazione di carbone attivo tramite sondino nasogastrico. Le scorte del farmaco sono state integrate grazie alla collaborazione con l’unità di anestesia e rianimazione dell’ospedale di San Benedetto. L’Azienda Sanitaria territoriale di Ascoli invita la popolazione alla massima cautela nella raccolta e nel consumo di funghi.