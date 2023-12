Ascoli, quasi pronto il nuovo ponte ciclopedonale

ASCOLI – Nonostante i ritardi, tassello dopo tassello, procede la realizzazione del ponte ciclopedonale che sovrasta il torrente Lama, nel Piceno. Partendo da Castel di Lama, anche se formalmente la zona ricade nel Comune di Ascoli, tra pochi giorni ci si potrà muovere sulla nuova ciclovia che si sviluppa già nel territorio di Colli del Tronto e raggiungere Monsampolo. Un’opera molto attesa, che dunque potrebbe rappresentare un bel regalo di Natale per tanti appassionati di bici o amanti delle camminate.

Il progetto

Per il completamento del tracciato, in particolare, mancano ancora due ‘tratti’, ovvero il tratto tra Campolungo e il torrente Lama di 6,4 km in fase di esecuzione e il collegamento tra Monteprandone e la Sentina. Anche per questo secondo lotto, comunque, i lavori sono stati già affidati. «In tempi in cui bisogna ‘incentivare’ un diverso modello di mobilità penso che questa sia stata la risposta migliore – commenta il consigliere comunale di opposizione, ad Ascoli, Francesco Ameli -. Progetti che vedono la luce a distanza di ormai cinque anni: tutte le ciclovie furono ‘disegnate’ dalla vicepresidente Anna Casini nella passata consiliatura regionale».