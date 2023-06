ASCOLI – Un bonus per le ‘nuove nascite’ all’interno delle famiglie ascolane. La giunta comunale, guidata dal sindaco Marco Fioravanti, ha infatti approvato una nuova e importante misura di sostegno rivolta alla cittadinanza. In occasione della ‘Festa dei Figli’, che si è svolta oggi in centro storico, l’amministrazione ha annunciato il nuovo aiuto economico, una tantum, rivolto alle famiglie ascolane che, dal prossimo primo luglio, metteranno al mondo un bambino o lo adotteranno.

La misura

«Verranno elargiti 200 euro se si tratterà del primo figlio, 300 euro qualora si tratti del secondogenito e 400 euro dal terzo figlio ai successivi – ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti -. Si tratta di una misura molto importante, che rientra nel più ampio contesto di azioni che la nostra amministrazione comunale sta portando avanti per agevolare le famiglie ascolane e per contrastare il fenomeno della denatalità, molto sentito anche a livello nazionale. Siamo consapevoli di come non ci sia futuro senza le nuove generazioni: ecco perché ogni buona amministrazione deve orientare la propria visione verso la crescita e il benessere dei più piccoli». Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore ai servizi sociali, Massimiliano Brugni. «Adottiamo una misura di forte impatto etico e sociale, che darà ulteriore sostegno alle famiglie ascolane e sarà cumulabile con eventuali altre agevolazioni statali o regionali aventi finalità similari – ha proseguito Brugni -. Siamo davvero felici di aver presentato questa iniziativa in occasione della ‘Festa dei Figli’, dedicata a coloro che rappresentano il futuro della città e della nostra nazione». Il bonus per le nuove nascite, adottato in via sperimentale fino al 31 dicembre 2023, sarà riservato ai genitori residenti nel Comune di Ascoli Piceno, conviventi o coabitanti con il figlio nato o adottato dal primo luglio e con un Isee inferiore o pari a ventimila euro.