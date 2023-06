Ascoli, pulite le storiche colonne: piazza del Popolo torna a brillare

Il sindaco Fioravanti ai giovani (e non solo): «Ora facciamo il possibile per tutelare il patrimonio della città»

ASCOLI – Le storiche e suggestive colonne di piazza del Popolo, ad Ascoli, tornano finalmente a splendere. L’amministrazione comunale, infatti, proprio in questi ultimi giorni ha predisposto un maxi intervento di pulizia, attraverso dei macchinari appositi e delle ditte specializzate, per ‘liberare’ le colonne dalle scritte, restituirle al loro antico splendore e riqualificare, di conseguenza, la piazza che viene considerata un vero e proprio salotto per la città delle cento torri, invasa quotidianamente da migliaia di turisti.

L’operazione

«Si è trattato di un altro intervento importante nel cuore della nostra città – spiega, con estrema soddisfazione, il sindaco Marco Fioravanti -. Dopo aver acceso la nuova illuminazione monumentale, infatti, in questo modo continua il lavoro che abbiamo avviato per rendere sempre più brillante il ‘Salotto d’Italia’. Adesso, però, c’è bisogno del contributo di tutti: insieme, tuteliamo il fantastico patrimonio della nostra Ascoli».

Un appello importante, quello lanciato dal sindaco Fioravanti, diretto a tutti i giovani (e non solo) affinché prendano a cuore il bene pubblico, i monumenti cittadini e, in questo caso, le stesse colonne. Queste, infatti, troppo spesso sono state prese di mira dai writer e alcune erano piene di scritte. Altre erano invece sporche. Ora, piazza del Popolo si presenta con un nuovo decoro, che sicuramente contribuirà a rilanciare l’immagine di Ascoli a livello turistico e in campo internazionale.