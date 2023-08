Ascoli, la proposta della minoranza: «Ripristinare i comitati di quartiere»

ASCOLI – Ripristinare i comitati di quartiere, sulla scia di quanto fatto anche in altre città marchigiane, come ad esempio Macerata. È questa la richiesta che arriva, al sindaco Marco Fioravanti e alla sua giunta, dall’opposizione. In particolare, a parlarne, è il capogruppo della minoranza, ovvero il consigliere del Partito Democratico, Francesco Ameli. Quest’ultimo ha sempre puntato su tali organi di coinvolgimento dei cittadini.

L’idea

«Uno dei primi atti che proponemmo come gruppo del Pd ascolano e sottoscritto da tutte le opposizioni, fu quello della creazione dei comitati di quartiere – spiega Ameli -. Era il 2019, ma a distanza di ben quattro anni la maggioranza di destra di questa città continua a bocciare la nostra proposta. Mi sorprende che la stessa maggioranza di centrodestra alla guida di altre città del tutto simili ad Ascoli, vedi Macerata dove il sindaco è della Lega e sostenuto dal centrodestra, ha invece con convinzione portato avanti strumenti di partecipazione dei cittadini. Ma, si sa, ad Ascoli, meno si partecipa alle scelte e meno si fa sapere cosa fa il ‘manovratore’ e meglio è. È quindi una questione di buonsenso e non di parti politiche – conclude il consigliere comunale del centrosinistra -. Spero che anche gli amici della maggioranza possano dare una mano per far diventare operativi i comitati di quartiere anche nel nostro comune».