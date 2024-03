Ascoli, ecco la prima ‘zona 30’: è stata istituita a Porta Maggiore

ASCOLI – Erano state annunciate, ormai da un paio di mesi, e adesso sono arrivate. Ad Ascoli compaiono le prime ‘zone 30’, nelle quali il limite di velocità è fissato proprio a 30 km orari. L’obiettivo del Comune, con questo progetto, è quello di garantire una maggior sicurezza stradale e anche favorire lo spostamento in bici, soprattutto nella bella stagione. Un’iniziativa, questa, adottata già da diverse città italiane, dopo che Bologna aveva fatto da capofila, e che dunque è stata imitata anche dall’amministrazione picena. Le ‘zone 30’, ovviamente, saranno anche contrassegnate da una apposita segnaletica nei tratti interessati.

Gli step

Il progetto esecutivo, approvato nei giorni scorsi dal Comune, su esplicita volontà da parte del sindaco Marco Fioravanti, è stato finanziato con circa 200mila euro. La prima ‘zona 30’ è stata già introdotta nel quartiere di Porta Maggiore, una tra le aree più popolose di tutta la città. Il limite di trenta chilometri orari è previsto, nella fattispecie, in via Augusto Murri fino a via Cola d’Amatrice, via Urbino, via Vittorio Emanuele Orlando, via Erasmo Mari, viale della Repubblica, via Loreto, via Marco Sgariglia, via Celso Ulpiani, via Foligno, via Cagliari, piazza Immacolata, via Sardegna, via Recanati e via Umbria. Prossimamente, nella seconda fase del progetto elaborato dall’amministrazione comunale, altre ‘zone 30’ verranno istituite pure negli altri quartieri cittadini. Il prossimo step dovrebbe riguardare la zona di Campo Parignano, per poi passare a Monticelli.