Ascoli, presentato il calendario 2024 della Polizia

ASCOLI – La polizia, anche ad Ascoli, ha presentato il calendario 2024. E lo ha fatto oggi (sabato 16 dicembre), negli uffici della questura in presenza dello stesso questore Giuseppe Simonelli e di alcuni agenti. Il calendario, realizzato ogni anno, attraverso gli scatti fotografici ha come obiettivo quello di raccontare l’attività delle donne e degli uomini della Polizia di Stato al servizio della comunità.

La solidarietà

Un calendario, come sempre, collegato alla solidarietà. «Il ricavato – ha spiegato il questore -, sarà destinato al comitato italiano per l’Unicef Onlus che finanzierà il progetto ‘Unicef Nigeria: per ogni bambino e bambina: un futuro’. Si tratta del progetto finalizzato a migliorare l’accesso all’istruzione, a garantire la sicurezza delle scuole, a fornire sostegno finanziario alle famiglie povere e ampliare le infrastrutture scolastiche». Inoltre, una quota del ricavato sarà devoluta al Fondo Assistenza per il personale della Polizia di Stato in favore del piano ‘Marco Valerio’ per sostenere le famiglie dei poliziotti che hanno figli affetti da gravi patologie croniche».