Ascoli, premiate le “Aquile” del commercio. Ecco i nomi

ASCOLI PICENO – Si è svolta questa mattina nella sala della Ragione di Palazzo dei Capitani di Piazza del Popolo, la premiazione dei Maestri del Commercio.

Organizzata dall’associazione nazionale ‘50&Più’, aderente alla Confcommercio, sono state assegnate le onorificenze aquila d’argento, d’oro e di diamante a coloro che hanno svolto attività commerciale, o ai dipendenti in attività commerciali, rispettivamente per 25, 40 e 50 anni, come riconoscimento per l’impegno e il ruolo dimostrato verso la società.

Alla cerimonia presenti anche diverse autorità locali e regionali.

Il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, ha affermato: «Queste onorificenze hanno un significato fondamentale non solo per il riconoscimento del titolo di ognuno di loro, ma soprattutto perché molti maestri hanno passato tutta la loro vita nella propria attività. Il loro impegno ha contribuito alla crescita della nostra città. Anche dal punto di vista turistico rappresenta una vera e propria ricchezza. Come amministrazione comunale abbiamo cercato e continueremo ad impegnarci per dare i giusti strumenti, soprattutto in questa fase complessa e complicata».

Presente anche l’assessore regionale allo sviluppo economico, Andrea Maria Antonini: «Siamo in una fase abbastanza delicata. Ma il commercio non rappresenta solo una questione economica – ha dichiarato -. Anche noi, come Regione, stiamo cercando di mettere in campo diversi aiuti in modo tale da attuare alcuni interventi per un momento così difficile, dando spazio anche al recupero e al rilancio delle città. Il mio primo provvedimento in giunta tra l’altro è l’assegnazione di 200mila euro per un bando destinato alle piccole imprese commerciali. Il commercio è l’anima dei borghi. Non possiamo disperdere il nostro patrimonio».

I premiati

Sono state assegnate le Aquile d’Argento a: Liliana Camaiani, Mauro Cedola, Marisa Crescenzi, Rosalba Fazzini, Anna Maria Franci, Francesca Iachini, Maria Lancioni, Giuseppe Marini, Alberto Peretti e Roberto Razzetti.

Sono state assegnate le Aquile D’Oro a: Augusta Basili, Franco Bastiani, Franco Copponi, Silvano Damiani, Sergio Del Grande, Maurizio Gentili, Franco Giacinti, Antonio Lamonica, Ave Maria Mariani, Renato Mariani, Franco Mercuri, Arduino Nepi, Giuseppina Seccacini, Alfonso Villi e Mario Villi.

Aquile di diamante a: Giovanni Del Grande, Bruno Di Pietro, Giancarlo Liberi, Luciano Pompili, Pio Spinozzi e Luigi Francesco Torquati. E’ stata anche consegnata un’Aquila alla memoria di Luigi Brugni, storico imprenditore, padre dell’assessore comunale di Ascoli, Massimiliano Brugni.

Presente anche il senatore Guido Castelli e l’onorevole Augusto Curzi.