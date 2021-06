Precipita con il deltaplano e muore a Castelluccio di Norcia

ASCOLI – Un ascolano di 60 anni è morto ieri sera, 26 giugno, a Castelluccio di Norcia (Perugia), precipitando con il suo deltaplano. Si chiamava Gianni Cacciatori, ed era arrivato nell’area del Monte Vettore, al confine tra Marche ed Umbria, insieme ad fratello. Esperto deltaplanista, era all’ultimo volo della giornata quando qualcosa ha gli ha impedito di controllare la vela, in fase di planaggio, facendolo schiantare a terra.

La tragedia è avvenuta sotto gli occhi di molti testimoni. Sul posto è arrivato presto un elicottero del Soccorso alpino oltre che un ambulanza, ma per il povero 60enne non c’era più niente da fare. Ora i carabinieri di Norcia stanno ricostruendo la dinamica del tragico incidente. La salma del deltaplanista è stata trasferita all’obitorio di Foligno.

La tragedia ha destato profonda impressione ad Ascoli, dove Gianni Cacciatori era molto conosciuto. La famiglia originaria di Campo Parignano, lui lavorava nell’Amministrazione provinciale ed era un appassionato della montagna oltre che di molti altri sport. Aveva giocato a calcio da ragazzo ed anche a baseball.

Poi era diventato istruttore di deltaplano, e quindi un grande frequentatore dello spettacolare altopiano di Castelluccio, metà privilegiata di tutti gli amanti di questa disciplina. Dopo tanti anni di pratica, però ieri per lui è arrivato il giorno fatale. E’ bastato un piccolo meccanismo impigliato, o forse una corrente d’aria troppo violenta in fase discensionale, per provocarne l’impatto a terra devastante. Ad Ascoli ed anche a Castel di Lama, paese dove viveva lo piangono in molti.