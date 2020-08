Ascoli, cinque poliziotti premiati. La cerimonia in questura

ASCOLI – Due poliziotti premiati con lode e tre con compiacimento per l’attività svolta nei reparti di appartenenza. La questura di Ascoli premia gli agenti che hanno dimostrato dedizione al lavoro oltre che capacità investigativa e operativa.

Uno degli agenti premiati con lode

Questa mattina 1 agosto il questore Paolo Maria Pomponio ha premiato con lode due agenti del commissariato di San Benedetto per due differenti operazioni portate a termine negli scorsi anni. Una portò all’arresto a Bologna di un uomo che aveva appena ucciso la madre, l’altra operazione aveva permesso di bloccare a Teramo due trafficanti di droga trovati con quasi sei chili di stupefacente da smerciare.

Il secondo agente premiato con lode

Nel corso della cerimonia il questore Pomponio ha ringraziato i due agenti, visibilmente emozionati, per l’impegno «da loro profuso ogni giorno – ha sottolineato il capo della questura – rispettivamente alla Squadra Volanti e all’Investigativa, evidenziando come la loro dedizione al lavoro e quella messa in campo dai colleghi di ufficio siano la migliore strada da percorrere per essere più abili a intercettare i bisogni dei cittadini e, poi, dare agli stessi le risposte adeguate alle situazioni prospettate».

Nei giorni scorsi sono stati premiati con un compiacimento altri tre poliziotti, in forza alla Squadra Volanti e alla Divisione polizia amministrativa e sociale della questura, che circa un mese fa, erano riusciti a ricondurre alla normalità una situazione di criticità sorta presso l’ospedale Mazzoni.