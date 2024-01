Ascoli, Polizia Stradale: nel 2023 aumentate le sanzioni per guida in stato di ebbrezza

ASCOLI – E’ tempo di bilanci e consuntivi, come tutti gli anni, anche per la polizia stradale di Ascoli, che tira le somme delle attività svolte nel 2023. Negli ultimi dodici mesi, infatti, la sezione picena, anche con il prezioso ausilio del distaccamento di San Benedetto del Tronto, ha profuso il massimo impegno nel rafforzare il controllo della viabilità sulle strade impiegando 2.102 pattuglie, che hanno controllato 9.335 persone (28% in più del 2022) e contestato 10.679 infrazioni (il 46% in più rispetto all’anno precedente). Le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state 5.313 (il 57% in più sul 2022). Sono state ritirate 159 patenti di guida e 212 carte di circolazione. Sono stati inoltre decurtati 10.481 punti dalle patenti.

I numeri

Grande attenzione è stata posta al contrasto delle cosiddette ‘stragi del sabato sera’: 133 sono infatti i conducenti sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica (72% in più rispetto al 2022), mentre quelli denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono stati 21. I veicoli sequestrati per la confisca sono stati 192. Passando ad esaminare altri fenomeni preoccupanti per la sicurezza stradale, 197 sono le sanzioni contestate per mancanza della copertura assicurativa, 403 le infrazioni per il mancato uso dei dispositivi di ritenzione (+51% rispetto al 2022), 216 quelle per uso del cellulare alla guida (+64%). Il fenomeno infortunistico su scala nazionale ha registrato una riduzione rispetto al 2022 con 44.778 incidenti rilevati dalla polizia stradale contro i 45.387 del 2022. Gli incidenti mortali sono stati 449 (nel 2022 erano 521) e anche il numero delle vittime (495) è diminuito rispetto all’anno precedente con una riduzione del 17,1%. Inversione di tendenza anche per gli incidenti con feriti che nel periodo in esame sono stati 15.760 contro i 16.402 dello stesso periodo del 2022 (-3,9%) con 24.701 feriti (il 2,7% in meno rispetto al 2022 in cui ci sono stati 25.374 feriti).

L’altro fronte

Per quanto riguarda la provincia di Ascoli Piceno la polizia stradale ha effettuato 1.012 soccorsi ad automobilisti in difficoltà, rilevato 282 incidenti (+6%), 3 dei quali purtroppo mortali. Si registra però in media una diminuzione nella gravità degli stessi, dato che il numero di feriti nell’anno appena trascorso scende da 212 (anno 2022) a 144 (-32%). In generale il dato aggregato, ancora non consolidato, tra tutte le forze dell’ordine, analizzato nell’ambito dell’Osservatorio per la sicurezza stradale coordinato dalla prefettura di Ascoli, attesta una generale diminuzione rispetto all’annualità 2022 nel numero complessivo di incidenti, ma un considerevole aumento nell’incidenza degli incidenti mortali (concentrati per la maggior parte nel tratto di competenza della autostrada A14). Particolarmente efficace è stata anche l’attività di polizia giudiziaria assicurata dalla sezione di polizia stradale, che ha denunciato 86 persone. Gli esercizi pubblici controllati sono stati 53 tra autofficine, autorivendite, autoscuole, carrozzerie, agenzie di pratiche automobilistiche, e autodemolizioni. Molta attenzione è stata riposta anche nei confronti della prevenzione: complessivamente sono stati oltre 300 i ragazzi che la polizia ha incontrato in occasione dei numerosi interventi di educazione stradale organizzati nelle scuole del territorio.