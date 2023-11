Ascoli, è polemica sui parcheggi in centro: residenti sul piede di guerra

ASCOLI – Il problema relativo alla mancanza di parcheggi in centro storico, ormai, è cronico per quanto riguarda Ascoli. I posti a disposizione sono sempre di meno, soprattutto a causa dei tanti cantieri allestiti per le vie della città che hanno costretto l’amministrazione comunale e la Saba, società che gestisce i posteggi a pagamento, a sacrificarne alcuni per consentire lo svolgimento dei lavori. In tale situazione, a pagarne le conseguenze sono anche i residenti, che trovano i posti loro riservati occupati da chi invece non è riuscito a parcheggiare a pagamento la propria macchina, oltre che da qualche furbetto.

La protesta

Così, sui social in questi ultimi giorni impazzano le polemiche da parte di alcuni residenti del centro storico, che chiedono all’amministrazione comunale una maggior attenzione nei confronti di chi paga il permesso annuale per avere dei posti riservati, trovandoli però puntualmente non a disposizione. «Qualche tempo fa erano stati riservati ai residenti i parcheggi di San Pietro in Castello, proprio per ovviare a questo problema – spiega una residente del centro storico -. Anche lì, però, ormai troviamo parcheggiate tutte auto senza permessi. Come me, tanti altri residenti del centro cittadino stanno protestando e non escludo che organizzeremo una raccolta di firme per chiedere al Comune di prevedere ulteriori spazi destinati proprio a noi che abbiamo il permesso, tra l’altro pagandolo anche a buon prezzo». Altri cittadini, invece, chiedono al sindaco Marco Fioravanti di disporre anche dei controlli serali da parte della polizia municipale, visto che generalmente le persone approfittano del fatto che la sera non si fanno multe per parcheggiare praticamente ovunque, fregandosene delle regole.