L’Ascoli è ai playoff di serie B: i bianconeri sbancano Cremona

Per i bianconeri la settima posizione è assicurata. Ora ultima giornata contro la Ternana per sognare qualcosa in più

ASCOLI – A 17 anni dall’ultima volta, l’Ascoli torna a disputare i playoff di serie B. I bianconeri, infatti, con un guizzo di Baschirotto a inizio ripresa, sbancano il campo della Cremonese per 0-1, nella penultima giornata di campionato, e conquistano aritmeticamente il piazzamento nei playoff. Il Picchio, ora, è settimo in classifica e può sognare di scalare ancora qualche posizione nell’ultimo turno, in programma venerdì 6 maggio alle 20.30 al Del Duca contro la Ternana.

La partita

Mister Sottil schiera i suoi con quattro novità rispetto allo 0-0 interno contro il Cittadella: si rivede Buchel dopo la squalifica e con lui Bellusci, Maistro e Tsadjout. Panchina per capitan Dionisi. La prima palla gol è bianconera, col tiro cross di Collocolo sporcato da Valeri e fuori di poco. Poi il tentativo di Maistro. La Cremonese si fa viva con la punizione di Baez al 22’. Sul finale di tempo prima il destro di Bidaoui, poi il traversone di Buonaiuto respinto sulla linea da Leali. A inizio ripresa subito dentro Baschirotto per Salvi. L’Ascoli passa proprio col neoentrato: angolo di Maistro, colpo di testa in tuffo dell’ex Viterbese, al quarto centro in campionato. Pecchia ne cambia tre, mentre Sottil richiama Buchel e inserisce Caligara. L’Ascoli continua a rendersi pericoloso: piazzato di Falasco di poco alto sopra la traversa. Quindi dentro Paganini per Maistro. Occasione per i bianconeri: Tsadjout per Saric, chiusura decisiva di Okoli. Nel recupero il mancino di Gaetano mette i brividi all’Ascoli. Può scattare la festa per il traguardo playoff raggiunto con una giornata d’anticipo. Mentre la Cremonese si dispera: scivola al terzo posto, scavalcata dal Monza che ora vede la promozione diretta.

Le parole del mister

Questo il commento, a fine gara, del tecnico bianconero Andrea Sottil: «Abbiamo giocato una partita straordinaria, in uno stadio pieno, contro una squadra forte, conoscevamo le insidie della gara, la vittoria è stata meritata, abbiamo difeso con lucidità, nel finale ho visto una squadra sicura. Una soddisfazione grandiosa essere entrati nella storia dell’Ascoli, a livello professionale per me è il migliore risultato. Lo scorso anno abbiamo raggiunto una salvezza incredibile e insperata, siamo ripartiti l’estate scorsa cominciando un percorso fantastico e ora siamo qui a giocarci i playoff con la possibilità di migliorare ulteriormente la classifica, sono contento per i ragazzi, che sono i protagonisti, per il presidente, per i tifosi, per lo staff, per tutto il team Ascoli».

Risultati e classifica

Questi gli altri risultati della penultima giornata di campionato: Ternana-Perugia 1-0, Pordenone-Crotone 3-3, Spal-Frosinone 3-0, Pisa-Cosenza 1-1, Cittadella-Brescia 1-0, Parma-Alessandria 2-2, Vicenza-Lecce 2-1, Monza-Benevento 3-0, Reggina-Como 1-4. Ecco, infine, la classifica aggiornata, considerando che il Crotone e il Pordenone sono già retrocesse in serie C: Lecce 68; Monza 67; Cremonese 66; Pisa 64; Benevento, Brescia 63; Ascoli 62; Frosinone 58; Perugia 55; Ternana 54; Cittadella 52; Como 47; Parma, Reggina 46; Spal 39; Alessandria 34; Cosenza 32; Vicenza 31; Crotone 26; Pordenone 18.