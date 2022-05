Ascoli, cresce la febbre playoff: lunghe code nelle ricevitorie, biglietti a ruba e Curva ‘sold out’

ASCOLI – Sale la febbre, in tutto il Piceno, per la sfida dei playoff di serie B in programma venerdì 13 maggio allo stadio Del Duca tra l’Ascoli e il Benevento. La vendita libera dei biglietti per assistere alla sfida è cominciata solo alle 16 di oggi pomeriggio, ma i tagliandi per la Curva Nord stanno già terminando, polverizzati nel giro di un’ora. C’è ancora ampia disponibilità, invece, per le due tribune. Ma ci sarà da scommettere che entro domani verranno venduti quasi tutti i biglietti messi a disposizione per il match.

Curva ‘esaurita’

Ad Ascoli era ormai da tanto tempo che non si respirava un clima del genere. La febbre da playoff sta contagiando proprio tutti e nessuno vorrà mancare, venerdì sera, sugli spalti del Del Duca per la sfida contro il Benevento. E così, oggi, lunghe code si sono registrate all’esterno delle tabaccherie. All’Ascoli, è opportuno ricordarlo, basterà un pareggio per qualificarsi alla semifinale. Al termine dei novanta minuti, se dovesse persistere il risultato di parità, si andrebbe ai supplementari. Poi, nel caso in cui dovesse esserci ancora parità, non si calceranno i rigori ma sarà l’Ascoli a passare il turno, essendosi posizionato meglio in classifica. I bianconeri, infatti, hanno chiuso la ‘regular season’ al sesto posto, mentre il Benevento si è piazzato settimo. In semifinale, la vincente tra Ascoli e Benevento incontrerebbe il Pisa.

La formazione

Mister Sottil, per la partita di venerdì, dovrebbe avere tutta la rosa a disposizione, eccezion fatta per il terzino D’Orazio, squalificato. Il tecnico bianconero schiererà dunque la miglior formazione possibile. In porta ci sarà Leali. In difesa, la coppia centrale sarà composta da Bellusci e Botteghin. A destra spazio a Baschirotto, mentre a sinistra giocherà Salvi. A centrocampo agiranno Buchel, Saric e uno tra Collocolo e Caligara, che sono in ballottaggio. Le punte saranno Dionisi e Tsadjout, con Maistro nel ruolo di trequartista. Per Bidaoui, quasi sicuramente, ci sarà spazio nel corso del secondo tempo, visto che il calciatore rappresenta l’arma in più nello scacchiere bianconero.

Le altre sfide

Nell’altro turno preliminare dei playoff, in programma sabato alle 18, il Brescia sfiderà il Perugia, sempre in gara secca. Chi si qualificherà, in semifinale, affronterà il Monza nell’altra parte del tabellone. Giovedì, invece, si giocherà la gara di andata dei playout, con Cosenza e Vicenza che si contenderanno la salvezza.