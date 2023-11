Ascoli, in Pinacoteca la premiazione del concorso “Piceno Futura-scrittori del domani”

Questo uno degli appuntamenti in programma per la Settimana dell'infanzia e dell'adolescenza

ASCOLI – Sabato 25 novembre si terrà la cerimonia di premiazione della prima edizione del concorso letterario “Piceno Futura – Scrittori del domani”, organizzato dal Comune di Ascoli Piceno e dal Garante per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Ascoli Piceno, in collaborazione con l’associazione l’Albero delle Arti e con il patrocinio del Garante regionale dei diritti della persona della Regione Marche.

«Siamo molto felici della risposta avuta per la prima edizione di questo concorso – spiega il sindaco Marco Fioravanti – che ha dato la possibilità a giovani e giovanissimi di cimentarsi nella produzione di un racconto con Ascoli e il suo territorio al centro. Una bellissima iniziativa per valorizzare i nostri talenti e per capire come immaginano la città del futuro».

«Il grande valore di questo concorso letterario – continua l’avvocata Annagrazia Di Nicola, Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Ascoli – risiede proprio nella combinazione tra l’idea di futuro che hanno i nostri ragazzi e il territorio piceno: un connubio che ha dato vita a racconti di grande valore sotto numerosi punti di vista, sociale, cittadino, ambientale. Abbiamo la volontà di continuare a investire nei giovani, per far sì che abbiano degli spazi di libera espressione come questo».

I racconti, che hanno avuto come ambientazione il territorio Piceno e in particolare Ascoli in un’ottica futura, sono stati giudicati da un’apposita giuria che ha decretato i finalisti per ogni categoria di concorso (12-15 anni, 16-19 anni e 20-35 anni, quest’ultima aperta a livello nazionale) e ha offerto loro un percorso di revisione da parte di Editing On Point, attività dell’editor Laura Guerrieri. «Con ‘Piceno Futura’ – conclude l’assessora alla Pubblica istruzione Donatella Ferretti – abbiamo dato la possibilità a ragazzi e ragazze di esprimersi e di dare voce alla loro creatività. La letteratura diventa così un mezzo potente, utile anche per noi amministratori per capire meglio quali sono i desideri, i dubbi e le aspirazioni delle giovani generazioni».

I racconti premiati saranno oggetto di pubblicazione in un volume collettivo a cura della casa editrice Lìbrati, della Libreria Rinascita, mentre ai vincitori di ogni categoria spetterà rispettivamente un premio in denaro di 500 euro (20-35 anni), 300 (16-19 anni) e 200 euro (12-15 anni). L’appuntamento con la seconda edizione è al prossimo anno.

Il 26 novembre alle ore 18 al Teatro dei Filarmonici si terrà la giornata conclusiva della Settimana dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che dal 20 al 26 novembre sarà celebrata in città con un ricco calendario di appuntamenti. La serata finale sarà caratterizzata da uno spettacolo, per e con i ragazzi, dal titolo “Arti e sport, il festival dei talenti”. Animeranno la serata i giovani ascolani Iole Mazzone, Alessio Falciani, Kevin Sabatucci e Lorenzo Melosso.