Ascoli Piceno, picchiata e minacciata dal marito: fugge da casa scalza sotto la pioggia

ASCOLI PICENO – Fugge da casa scalza e sotto la pioggia dopo le continue minacce e violenze del marito: pronto intervento della Polizia.

La donna, una 35enne di origini straniere arrivata da poco tempo in Italia, è stata notata alcune sere fa da alcuni passanti in una via di Ascoli Piceno mentre correva, scalza e sotto la pioggia battente, in modo agitato. I cittadini che hanno notato la giovane hanno subito chiamato il 113 e una pattuglia della Squadra Volante ha soccorso la donna accompagnandola in questura.

La 35enne ha raccontato agli uomini della Polizia, in un inglese stentato, che dopo l’ennesima lite con il marito aveva deciso di scappare da casa. L’uomo, un 42enne occupato, anche lui di origini straniere, secondo quanto riferito dalla donna, da molto tempo minacciava e picchiava la moglie sia per motivi di gelosia ma anche per problemi economici.

La 35enne, in lacrime, ha raccontato la triste vicenda alla Polizia – mostrando anche un referto dell’ospedale di segni di violenza di appena due giorni prima – che ha subito attivato il Codice Rosso come previsto nei casi di violenza domestica. Dopo aver raccolto le prove a carico del marito della donna, come disposto dalla procura di Ascoli Piceno, la Polizia ha allontanato d’urgenza il 42enne dalla casa familiare.

Il gip di Ascoli Piceno, dopo aver esaminato la vicenda e ascoltato sia la donna sia suo marito, ha ritenuto fondate le prove raccolte e ha aggravato la misura predisponendo anche il divieto di avvicinamento alla moglie.

Al momento i servizi sociali del comune di Ascoli Piceno stanno seguendo il caso mentre i poliziotti monitorano costantemente la situazione per evitare il ripetersi della violenza. Sono in corso ulteriori indagini.