Ascoli Piceno, minaccia di farla finita: donna salvata da un poliziotto

ASCOLI PICENO – Dopo una lite minaccia di togliersi la vita: donna salvata da un poliziotto. La vicenda è accaduta nei giorni scorsi quando al 113 della Questura di Ascoli Piceno è giunta di sera una telefonata da un uomo che, in preda al panico, ha chiesto aiuto dicendo di avere litigato con la propria ragazza e che lei voleva suicidarsi.



Lui, un 34enne della zona, alla richiesta del poliziotto di dargli qualche particolare in più per poter rintracciare la donna gli ha riferito che, insieme, erano usciti da casa e, giunti in zona stadio, lui era sceso dall’auto per andare in farmacia e lei, messosi alla guida, ha acceso il motore e si è allontanata.



A quel punto lui ha provato a contattarla e lei, una 33enne, gli ha risposto con un messaggio dicendogli di avere parcheggiato l’auto in zona Monticelli e che si stava recando in un luogo appartato, per tagliarsi le vene e morire in pace. Da lì la richiesta di aiuto al 113, con il poliziotto che non si è perso d’animo e si è subito attivato per evitare il dramma.



Dopo alcuni tentativi andati a vuoto, la 33enne ha risposto alla chiamata della centrale operativa. L’agente, lavorando molto di psicologia, ha negoziato a lungo con la donna iniziando un fitto dialogo che si è protratto per diversi minuti, in quanto non voleva rivelare il luogo dove si trovava. Ma alla fine, grazie alle parole giuste usate dal poliziotto, si è convinta. A quel punto la Questura ha preso contatti con i sanitari. La vicenda si è conclusa bene; la donna è stata assistita dai soccorritori.