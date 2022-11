Ascoli, Piceno Cinema Festival: 7 comuni per 7 arti

ASCOLI PICENO- Il Piceno diventerà la patria del cinema con la prima edizione di “Piceno Cinema Festival”, rassegna itinerante con ospiti illustri appartenenti al mondo della recitazione e del cinema.

Sette settimane in sette comuni (Offida, Ripatransone, Monsampolo del Tronto, Acquaviva Picena, San Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno) per sette arti: architettura, musica, pittura, danza, poesia e scultura, con un unico punto di arrivo: il cinema. Questo l’obiettivo del Piceno Cinema Festival, unire territori e generi e fondare le sette arti.

L’obiettivo del Festival

Ogni appuntamento settimanale infatti, centrerà il focus su una disciplina artistica con incontri, dibattiti, lezioni di cinema, performance e una retrospettiva cinematografica.

Il festival, nato dalla creazione di una rete che vede coinvolti Enti Pubblici, Associazioni, Università e Scuole Superiori, si pone come obiettivo la promozione della cinematografia, della cultura, delle arti e del territorio, attraverso un’ampia gamma di azioni. La coproduzione avrà il compito di generare un forte impatto sul pubblico e sul territorio marchigiano, valorizzando un patrimonio culturale e artistico unico al mondo.

Come ha spiegato il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti: « Abbiamo sposato il progetto in quanto rientra nella visione che ha il comune: quella di puntare sul cinema sia sotto l’aspetto della formazione che sotto l’aspetto della promozione e integrazione territoriale, che vede al centro progetti diffusi su tutto il territorio e in tutti i comuni che vanno dalla montagna al mare. Piceno Cinema Festival esalta il valore del cinema come promozione del territorio ».

In concorso 84 pellicole selezionate tra 517 lavori provenienti da sessanta nazioni. I film sono stati selezionati e votati da una giuria tecnica formata da studenti universitari e quelli delle superiori e da esperti del settore e da una popolare, formata dal pubblico che assisterà alle proiezioni.

Gli ospiti

Numerosi saranno gli ospiti: Ricky Tognazzi che sarà anche presidente di giuria, Enrico Vanzina, Eleonora Giorgi, Maurizio Mattioli, Stefano Reali, Monica Zapelli, Fabio Troiano, Lorenzo Flaherty, Giovanni Esposito, Giorgio Borghetti, Roberta Pellini, Massimo Cappelli, Paolo Conticini, Michele Monetta, Gianni Garrera, Lina Salvatore, Marika Lenzi, Giovanna Sannino, Pasquale de Cristofaro e Ignazio Senatore.

Il programma completo

Dopo il grande successo a San Benedetto del Tronto e Monsampolo che ha visto tra gli ospiti Lorenzo Flaherty e Rosario Barone, dal 7 al 10 novembre il Festival è approdato ad Offida, dove nello scenario del Teatro Serpente Aureo vede come ospiti Roberta Pellini, Eleonora Giorgi, Lina Salvatore, Michele Monetta e Gianni Garrera. Il 3 dicembre special event con Maurizio Mattioli e Stefano Reali. A seguire si sposterà a Ripatransone al Teatro Luigi Mercantini dal 15 al 19 novembre ed avrà come ospiti Alfonso Amendola, Paquale de Cristofaro e Paolo Conticini.

Sbarcherà poi ad Acquaviva Picena all’auditorium San Giacomo della Marca dal 22 al 26 novembre e vedrà come ospiti Giovanni Esposito e Pasquale de Cristofaro.

Appuntamento ad Ascoli Piceno invece dal 6 al 10 dicembre al Teatro dei Filarmonici e all’Auditorium Neroni. Gli ospiti saranno Monica Zapelli, Lina Salvatore, Fabio Troiano, Massimo Cappelli, Gianni Garrera e Michele Monetta. La serata conclusiva del 10 dicembra vedrà sul palco dei Filarmonici Ricky Tognazzi e Enrico Vanzina.