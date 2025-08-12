Ascoli Piceno, “Ascoliva Festival”: via alle iscrizioni per l’attesa gara delle massaie

ASCOLI PICENO – Cresce l’attesa per l’ormai tradizionale gara delle massaie nell’ambito del programma di Ascoliva Festival, il festival mondiale dell’oliva ascolana del Piceno Dop che arriva quest’anno all’undicesima edizione.
Come ogni anno, tutti coloro che vorranno mettersi in gioco preparando nel villaggio di piazza Arringo, ad Ascoli, le olive ascolane ripiene secondo la tradizionale ricetta, potranno farlo iscrivendosi entro e non oltre la mezzanotte del prossimo 15 agosto.
Considerando che poi la gara si svolgerà nell’area eventi del festival il 16 agosto alle ore 19,45. Una “competizione” sempre molto sentita e che ogni anno attira ad Ascoli molti visitatori. Per partecipare basta inviare una e-mail all’indirizzo segreteria@ascoliva.it entro il termine previsto indicando nome, cognome e recapito telefonico della persona che intende prendere parte alla gara. Tutti i concorrenti in gara presenteranno le loro olive ripiene alla giuria di esperti appositamente formata dall’organizzazione che giudicherà le migliori olive fatte in casa. Il vincitore o la vincitrice riceveranno una targa speciale del Premio Ascoliva alla “Migliore oliva ripiena fatta in casa”.
Sempre piazza Arringo ospiterà, giovedì 14 agosto alle ore 19:45, anche le attese Olimpiadi dell’oliva con il coinvolgimento turisti presenti che si sfideranno in gare di abilità basate sempre sulle olive ascolane. In questo non serve iscriversi preventivamente e basta presentarsi al Villaggio dell’Oliva in piazza Arringo prima dell’inizio delle sfide.
Per tutti gli ulteriori aggiornamenti: www.ascoliva.it