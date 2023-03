Ascoli, la piccola Letizia imita Giorgia Meloni e la premier le invia un videomessaggio

È stato il sindaco Marco Fioravanti, in visita alla presidente del Consiglio, a mostrarle la scenetta improvvisata dalla bambina. Ecco il video della premier

ASCOLI – «Letizia, la tua maschera era la più bella di tutto il Carnevale. Preparati perché tra cinque anni, al Governo, ci vai tu». Questo il contenuto del simpatico videomessaggio che Giorgia Meloni ha inviato alla giovane ascolana Letizia Pieroni. Il sindaco Marco Fioravanti, che ieri ha fatto visita alla premier, le ha mostrato il video del travestimento carnevalizio che la figlia del compianto Ermanno Pieroni (che è stato anche ex presidente dell’Ancona) ha messo in scena al Carnevale di Ascoli impersonando proprio il presidente del consiglio.

La piccola protagonista

Letizia ha 9 anni e frequenta la quarta elementare alla scuola Don Giussani. Emozionata anche la madre, Mariolina Maggiori, la quale ha rivelato come ogni anno, con la figlia, cercano di inventare una mascherata dedicata al personaggio del momento e quest’anno la scelta non poteva non ricadere sulla prima premier donna italiana. Negli anni passati, Letizia si è mascherata anche da Loredana Bertè quando è tornata a Sanremo, poi da Malgioglio al Grande Fratello.

Il video relativo all’imitazione della Meloni, però, ha strappato tanti sorrisi anche alla stessa presidente del consiglio. Esilarante anche la parodia relativa alla famosa risposta data all’onorevole Serracchiani, che la stessa bimba ha proposto durante il periodo Carnevalesco. Insomma, una bella storia tutta da raccontare, con la Meloni che ovviamente è stata al gioco e la piccola ascolana che sicuramente avrà gradito il videomessaggio. Chissà quale sarà, adesso, il prossimo personaggio interpretato dalla piccola ma straordinaria Letizia per il Carnevale del 2024. Probabilmente ci sta già pensando. E siamo tutti in attesa di scoprirlo.