L’Ascoli perde ancora, clamoroso ko del Frosinone: tante sorprese nel sabato di B

ASCOLI – Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Recita così il noto proverbio, che sicuramente calza a pennello per questa fase, decisiva, del campionato di Serie B. Al termine della stagione regolare, infatti, nel torneo cadetto mancano solamente otto partite. Ora, però, ci sarà un weekend di sosta, il prossimo, a causa degli impegni delle nazionali nelle qualificazioni agli Europei del 2024, poi però si tornerà in campo per il rush finale. Intanto, si è giocata la 29esima giornata, che in realtà deve ancora terminare a causa dei due posticipi: uno è in programma oggi 18 marzo alle 16.15, tra Reggina e Cagliari, l’altro invece si giocherà domani, sempre alle 16.15, tra Ternana e Bari.

I risultati

Entrando nel dettaglio delle sfide che si sono già disputate, il programma del 29esimo turno in Serie B si è aperto ieri con la roboante vittoria del Palermo, in casa, per 5-2 contro il Modena: per i canarini è stata inutile la doppietta di Strizzolo, visto che i siciliani hanno meritato il successo con le reti di Tutino, Soleri, Verre, Aurelio e Vido. Oggi, invece, il Frosinone capolista ha perso in casa contro il Cosenza per 1-0, con la rete ospite siglata allo scadere da Brescianini. Colpaccio del Genoa a Brescia per 3-0, con le reti di Salcedo e Gudmundsson (doppietta). L’Ascoli, invece, cede tra le mura amiche 1-0 contro il Venezia, per la rete veneta di Carboni nei minuti di recupero. Per il Picchio è la terza sconfitta consecutiva. Vince il Perugia a Cittadella, per 2-0, con i gol di Casasola e Di Carmine, mentre il Como batte il Parma con lo stesso punteggio, 2-0, grazie alle reti di Cerri e Arrigoni. Sempre per 2-0, poi, il Pisa batte il Benevento: reti toscane di Moreo e Tramoni. Infine, vittoria per il Sudtirol, sempre con il punteggio di 2-0, nel match casalingo contro la Spal: gol altoatesini firmati da Zaro, autore di una doppietta.

La classifica

Questa la classifica aggiornata del campionato di Serie B, in attesa dei posticipi di oggi e domani, con Reggina, Cagliari, Ternana e Bari che hanno ovviamente una gara in meno: Frosinone 62; Genoa 56; Sudtirol 51; Bari 50; Pisa 45; Palermo, Reggina, Cagliari 42; Parma 41; Como 39; Modena 38; Ascoli, Ternana 36; Cittadella 35; Perugia, Venezia 33; Cosenza 32; Benevento 29; Spal, Brescia 28.