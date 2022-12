ASCOLI – Ascoli perde un altro locale storico: chiude, infatti, il ristorante ‘Il Desco’. Non è ancora chiaro, in realtà, se si tratti di uno stop momentaneo, in attesa di una nuova gestione, o se le serrande verranno abbassate definitivamente. Fatto sta, però, che la notizia è già trapelata e sta creando parecchio scalpore. Il locale, storicamente, era gestito da Paride Vagnoni e dalla moglie Nives Nespeca. E proprio quest’ultima, nelle ultime ore, ha annunciato la propria decisione su Facebook. ‘Il Desco’ si trova in pieno centro storico.

Il messaggio

«Ebbene sì, dopo 12 anni di intenso lavoro, sempre più crescente e ricco di grandi soddisfazioni – ha scritto proprio Nives –, vi comunico che oggi si conclude la mia bellissima esperienza professionale al Desco. La meraviglia di questo lavoro sta nella ricerca, nei contatti e nella costante voglia di crescere. Per questo ringrazio tutti i clienti che in questi anni mi hanno dato l’affetto, la stima e la fiducia per esprimere la mia cucina. Ringrazio naturalmente tutti i miei dipendenti con i quali ho condiviso emozioni e rinunce partecipando con impegno ed entusiasmo al raggiungimento di traguardi importanti. Porterò con me tanti bei ricordi ma è arrivato il momento che io percorra nuove strade per raggiungere altri obiettivi. Vi auguro ogni bene e comunque fino al 24 dicembre saremo qui».