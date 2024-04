ASCOLI – Un vero e proprio boom di turisti, quello registrato ad Ascoli in queste ore, tra la giornata di Pasqua e quella di Pasquetta. Tanti, come ogni anno, i visitatori che hanno colto l’occasione rappresentata dalle festività pasquali per fare un giro ad Ascoli. La città delle cento torri, anche grazie al primo caldo di stagione, ha offerto parecchie attrazioni. Tra queste, lo storico appuntamento con il ‘Campionato del Mondo di Scuccetta’, una tradizione tutta picena che ogni anno viene riproposta a piazza Arringo dal ristoratore Nazzareno Migliori. La gara, giunta addirittura alla 34esima edizione, consiste nel battere le uova sode l’una contro l’altra, vince quella che rimane integra.

Il torneo

Ai partecipanti è stata chiesta una quota di partecipazione di cinque euro e l’incasso è poi stato interamente devoluto alla sezione picena dell’Aism, l’associazione italiana sclerosi multipla. Circa un migliaio le uova sode che sono state messe e disposizione da Nazzareno Migliori, promotore e anima della manifestazione, con oltre un centinaio di persone partecipanti di ogni età: dai bambini fino ai nonni. Presenti alla gara, tra gli altri, anche il sindaco Marco Fioravanti e segretario provinciale del Pd, Francesco Ameli. «Le tradizioni si rispettano sempre – ha commentato Fioravanti -. Abbiamo vissuto una bellissima giornata con la classica ‘scuccetta’ e sono sicuro che tutti i partecipanti si sono divertiti. È importante tramandare questi giochi tradizionali, con cui si divertivano i nostri nonni, alle giovani generazioni e ringrazio Migliori per aver riproposto, anche stavolta, il campionato del mondo».